जागरण संवाददाता, संभल। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में हसनपुर मार्ग पर इमादुल मुल्क (बादल गुंबद) में स्थित लाइफ लाइन फार्मेसी का गुरुवार को नगर मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने टीम के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मेडिकल स्टोर संचालक अरशद अली निवासी इमादुल मुल्क मिले। उन्‍होंने बताया कि वह इस मेडिकल स्टोर के संचालक हैं।

इस पर लाइसेंस देखा तो वह वर्ष 2027 तक वैध था। ऐसे में मेडिकल के पीछे निरीक्षण किया ताे चौंक गए, क्योंकि वहां पीछे की ओर लगभग 4-5 बेड लगे हुए थे। पास में एक चैंबर में 2 मरीज अपना इलाज कराने के लिए बैठे हुए थे। इस चैंबर में डॉ. उम्मेहिना के नाम की नेम प्लेट मेज पर रखी थी।

अरशद अली ने बताया कि उनके द्वारा ही यहां मरीजों को देखा जाता है। वहीं एक कमरा और मिला, जिसे देखने पर लग रहा है कि इस कमरे का उपयोग ऑपरेशन व लेबर रूम आदि का कार्य किया जाता है। कमरे में सर्जिकल समान रखा हुआ था। ऐसे में मेडिकल स्टोर की आड़ में अवैध रूप से अस्पताल संचालित करने की बात सामने आयी।