संभल और मुजफ्फरनगर में ED की छापेमारी, कर्मियों के मोबाइल जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संभल और मुजफ्फरनगर में अचानक छापेमारी की, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई। छापेमारी के दौरान, ईडी की टीम ने कई कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। हालांकि, इस कार्रवाई का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, संभल/मुजफ्फरनगर। असमोली व रजपुरा स्थित धामपुर बायो आर्गेनिक शुगर मिल की दोनों यूनिटों पर दिन निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पहुंच गईं। टीम ने दोनों स्थानों पर सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कर्मियों के बाहर आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दोनों स्थानों पर लगभग 100 कर्मियों की दो टीम हैं। सुबह पांच से छह बजे के बीच टीमें आईं। ये दोनों ही यूनिट धामपुर बायो आर्गेनिक ग्रुप की हैं।
मंसूरपुर शुगर मिल पर ईडी की छापेमारी
वहीं मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर स्थित धामपुर बायो आर्गेनिक शुगर मिल की यूनिट पर बुधवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छापा मारा। शुगर मिल के यूनिट हेड के कार्यालय में टीम ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ की। किसी के भी आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। टीम अपने साथ सुरक्षा में सीआईएसएफ को लाई है। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई।
