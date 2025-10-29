Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    संभल और मुजफ्फरनगर में ED की छापेमारी, कर्मियों के मोबाइल जब्त

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:58 AM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संभल और मुजफ्फरनगर में अचानक छापेमारी की, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई। छापेमारी के दौरान, ईडी की टीम ने कई कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। हालांकि, इस कार्रवाई का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, संभल/मुजफ्फरनगर। असमोली व रजपुरा स्थित धामपुर बायो आर्गेनिक शुगर मिल की दोनों यूनिटों पर दिन निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पहुंच गईं। टीम ने दोनों स्थानों पर सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कर्मियों के बाहर आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दोनों स्थानों पर लगभग 100 कर्मियों की दो टीम हैं। सुबह पांच से छह बजे के बीच टीमें आईं। ये दोनों ही यूनिट धामपुर बायो आर्गेनिक ग्रुप की हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंसूरपुर शुगर मिल पर ईडी की छापेमारी

    वहीं मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर स्थित धामपुर बायो आर्गेनिक शुगर मिल की यूनिट पर बुधवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छापा मारा। शुगर मिल के यूनिट हेड के कार्यालय में टीम ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ की। किसी के भी आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। टीम अपने साथ सुरक्षा में सीआईएसएफ को लाई है। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई।