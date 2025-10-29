संभल और मुजफ्फरनगर में ED की छापेमारी, कर्मियों के मोबाइल जब्त

जागरण संवाददाता, संभल/मुजफ्फरनगर। असमोली व रजपुरा स्थित धामपुर बायो आर्गेनिक शुगर मिल की दोनों यूनिटों पर दिन निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पहुंच गईं। टीम ने दोनों स्थानों पर सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कर्मियों के बाहर आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दोनों स्थानों पर लगभग 100 कर्मियों की दो टीम हैं। सुबह पांच से छह बजे के बीच टीमें आईं। ये दोनों ही यूनिट धामपुर बायो आर्गेनिक ग्रुप की हैं।