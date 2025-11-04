UP Voter List: पंचायत चुनाव से पहले यूपी के इस जिले में 2.47 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की हुई पहचान, सत्यापन अभियान जारी

बहजोई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी मतदाता सूची में 2.47 लाख डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। जिला स्तर पर इनका सत्यापन चल रहा है, जिसमें से अब तक 83 मतदाताओं का सत्यापन हुआ है। इनमें 67 सही पाए गए और 13 के नाम हटाए गए। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए अभियान तेजी से चल रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर