UP Voter List: पंचायत चुनाव से पहले यूपी के इस जिले में 2.47 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की हुई पहचान, सत्यापन अभियान जारी
बहजोई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी मतदाता सूची में 2.47 लाख डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। जिला स्तर पर इनका सत्यापन चल रहा है, जिसमें से अब तक 83 मतदाताओं का सत्यापन हुआ है। इनमें 67 सही पाए गए और 13 के नाम हटाए गए। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए अभियान तेजी से चल रहा है।
जागरण संवाददाता, बहजोई (संभल)। शासन की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी मतदाता सूची में जिले में 2,47,216 डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए गए हैं। ये मतदाता अलग-अलग प्रकृति के हैं, जिनका सत्यापन कार्य जिला स्तर पर चल रहा है।
अब तक 83 मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें से 67 सही पाए गए हैं, जबकि 13 के नाम सूची से हटाए गए हैं। इस प्रकार 2,47,133 मतदाताओं का सत्यापन अभी शेष है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान तेजी से संचालित किया जा रहा है ताकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट किया जा सके।
