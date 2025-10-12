Diwali Gifts: दीपावली गिफ्ट में लोगों की पहली पसंद बनी ये चीज, मिठाई में तो मिलावट से लग रहा डर

Language
    By Shobhit Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:45 PM (IST)

    दीपावली के नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मिलावट का डर है। ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक 300 से 4000 रुपये तक में उपलब्ध हैं। लोग त्योहार पर उपहार के रूप में ड्राई फ्रूट्स देना पसंद कर रहे हैं। घरों में मेहमानों को भी ड्राई फ्रूट्स परोसे जा रहे हैं।

    दीपावली गिफ्ट में लोगों की पहली पसंद बनी ये चीज, मिठाई में तो मिलावट से लग रहा डर


    संवाद सहयोगी, बहजोई। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक छाने लगी है। दीपावली की खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। इससे दुकानदारों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बार ग्राहकों की पहली पसंद मिठाई नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूटस और सूखी मिठाइयां बनती जा रही हैं। त्योहार पर उपहार देने की परंपरा को जारी रखते हुए लोग अब मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक देना अधिक पसंद कर रहे हैं।

    त्योहार की तैयारियों के साथ ही घरों की साफ-सफाई और सजावट भी जोरों पर है। दीपावली में अभी सात दिन शेष हैं। मगर बाजारों में ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट पैक खरीदने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। अधिकारियों को अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा ड्राई फ्रूट्स के पैक भेंट किए जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।

    वहीं घर आने वाले मेहमानों को अब नाश्ते में भी ड्राई फ्रूट्स परोसे जाने का चलन बढ़ा है। खास बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बावजूद ग्राहकों की मांग में कोई कमी नहीं आई है। बाजारों में 300 रुपये से लेकर चार हजार रुपये तक के आकर्षक गिफ्ट पैक उपलब्ध हैं।

    कई दुकानदार पहले से तैयार गिफ्ट पैक बेच रहे हैं। जबकि कुछ ग्राहक की मांग पर पैक तैयार कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अब मिठाइयों की शुद्धता पर भरोसा करना कठिन हो गया है। ऐसे में ड्राई फ्रूट्स और सूखी मिठाइयों की ओर लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है। पूजा के लिए थोड़ी मिठाई खरीदी जाएगी, लेकिन उपहार और आतिथ्य के लिए ड्राई फ्रृट्स ही प्रमुख विकल्प बन गए हैं।

    दीपावली को लेकर बाजार में बिक रही मिठाई की शुद्धता के बारे में अब तो यकीन करना मुश्किल हो गया है। चर्चा रहती है कि त्यौहार पर मिठाई में मिलावट बढ़ जाती है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। - राजेश कुमार बहजोई

    दीपावली के अवसर पर अपने करीबियों में ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक का उपहार देना अच्छा माना जा रहा है। इसके कारण पूजा के लिए थोड़ी मिठाई लाएंगे। बाकी तो ड्राई फ्रूट्स की खरीद करूंगा। - गिरीश कुमार बहजोई।

    बाजार में तीन सौ से लेकर चार हजार तक रुपए ड्राई फ्रूट के गिफ्ट पैक मिल रहे हैं। ड्राई फ्रूट के गिफ्ट पैक में कम से कम मिलावट होने की संभावनाएं नहीं होती है। बाकी मिठाईयों की स्थिति तो खराब होती जा रही है। - नितिन कुमार बबराला।

    त्योहार के नजदीक आने के साथ ही उपहार और मिठाइयों का आदान-प्रदान शुरू हो जाएगा। लेकिन उपहार देने के लिए इस बार लोग मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट ज्यादा पसंद कर रहे हैं। - ब्रजेश कुमार दुकानदार बहजोई।