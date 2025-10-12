Diwali Gifts: दीपावली गिफ्ट में लोगों की पहली पसंद बनी ये चीज, मिठाई में तो मिलावट से लग रहा डर

दीपावली को लेकर बाजार में बिक रही मिठाई की शुद्धता के बारे में अब तो यकीन करना मुश्किल हो गया है। चर्चा रहती है कि त्यौहार पर मिठाई में मिलावट बढ़ जाती है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। - राजेश कुमार बहजोई



दीपावली के अवसर पर अपने करीबियों में ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक का उपहार देना अच्छा माना जा रहा है। इसके कारण पूजा के लिए थोड़ी मिठाई लाएंगे। बाकी तो ड्राई फ्रूट्स की खरीद करूंगा। - गिरीश कुमार बहजोई।



बाजार में तीन सौ से लेकर चार हजार तक रुपए ड्राई फ्रूट के गिफ्ट पैक मिल रहे हैं। ड्राई फ्रूट के गिफ्ट पैक में कम से कम मिलावट होने की संभावनाएं नहीं होती है। बाकी मिठाईयों की स्थिति तो खराब होती जा रही है। - नितिन कुमार बबराला।



त्योहार के नजदीक आने के साथ ही उपहार और मिठाइयों का आदान-प्रदान शुरू हो जाएगा। लेकिन उपहार देने के लिए इस बार लोग मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट ज्यादा पसंद कर रहे हैं। - ब्रजेश कुमार दुकानदार बहजोई।