अफगानिस्तान-पाकिस्तान तनाव का भारत पर क्या असर पड़ रहा? महंगा हो गया ये सामान
दीपावली के करीब आते ही सूखे मेवों के दाम आसमान छू रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण आयात प्रभावित होने से काजू, बादाम, पिस्ता जैसे मेवे महंगे हो गए हैं। थोक और फुटकर दोनों बाजारों में कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, और व्यापारियों का कहना है कि दीपावली तक दामों में और इजाफा हो सकता है।
संवाद सहयोगी, बहजोई। दीपावली जैसे-जैसे नजदीक आ रही है। बाजार में सूखे फलों और मेवों के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट जैसे मेवे अब आम उपभोक्ता की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं।
व्यापारियों का कहना है कि बाजार के साथ-साथ इस बार कीमतों में वृद्धि का एक बड़ा कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव भी है। जिससे आयात प्रभावित हुआ है। थोक बाजार में काजू की कीमत पिछले एक माह में 100 रुपये प्रति किलो तक बढ़ चुकी है।
पहले 730 रुपये किलो बिकने वाला काजू अब 830 रुपये किलो में मिल रहा है। जबकि फुटकर बाजार में यही काजू 900 से 950 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह बादाम की कीमत 320 रुपये से बढ़कर 400 रुपये प्रति किलो हो गई है। थोक व्यापारी अंशुल वार्ष्णेय ने बताया कि एक माह पहले 400 रुपये किलो बिकने वाला अखरोट अब 520 रुपये किलो तक पहुंच गया है।
किसमिस, पिस्ता, मखाना और गोला की कीमतों में भी 100 से 150 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। त्योहारी मांग और आयात की कमी के चलते बाजार में दामों का यह उछाल फिलहाल थमने की संभावना नहीं दिख रही है। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली तक कीमतों में और इजाफा हो सकता है।
विभिन्न सूखे फलों के पुराने और वर्तमान दाम (प्रति किलो)
|वस्तु
|एक माह पूर्व (रुपये)
|अब मूल्य (रुपये)
|काजू
|730
|830
|बादाम
|320
|400
|अंजीर
|730
|840
|किशमिश
|220
|430
|मखाना
|700
|890
|अखरोट
|400
|520
|गोला (सूखा नारियल)
|190
|360
|पिस्ता
|800
|960
|खरबूज मींग
|720
|750
|खजूर
|720
|790
|मुन्नक्का
|260
|340
