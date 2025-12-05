जागरण संवाददाता, चंदौसी। स्टेशन के पास शुक्रवार तड़के एक ऐसा वाकया हुआ जाे, थोड़ी सी लापरवाही में हादसे का रूप ले सकता था। सुबह करीब चार बजे मुरादाबाद की दिशा से आ रही आनंद विहार–सहरसा एक्सप्रेस स्टेशन के करीब थी और होम सिग्नल नजदीक होने के कारण ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। तभी लोको पायलट की नजर पटरियों के बिलकुल बीचों-बीच पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। बिना देर किए बिना ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी और स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि ट्रैक पर कोई घायल पड़ा है।

कुछ ही मिनटों में आरपीएफ, जीआरपी और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं। लेकिन जब टीम ने पटरियों के बीच पड़े उस व्यक्ति को उठाया, तो पूरा मंजर बदल गया वह न घायल था, न बेहोश बल्कि नशे में धुत्त होकर रेलवे लाइन के बीच आराम से सो रहा था। पुलिस ने जैसे ही उसे उठाया, वह बेफिक्री से अपना सामान उठाकर जाने को तैयार हो गया।

इस पर आरपीएफ कर्मियों ने उसे रोका और एंबुलेंस में बैठाया। करीब 15 मिनट तक ट्रेन वहीं खड़ी रही, जिसके बाद ट्रैक को क्लियर घोषित कर गाड़ी को रवाना किया गया। सुबह लगभग सात बजे उसे चंदौसी सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके नशे में होने की पुष्टि की।