    डीएम संभल को सीएम योगी ने किया सम्मानित, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के विशिष्ट कार्यों के लिए मिला सम्मान

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल जिले के डीएम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। डीएम संभ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, संभल। लखनऊ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया को दिव्यांगजन से जुड़े सेवाओं व उनकी भलाई के प्रति समर्पण के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया है।

    समारोह में दिव्यांगजन के पुनर्वास, उनके सशक्तिकरण और सहायक उपकरण वितरण जैसी योजनाओं की समीक्षा के साथ उनके सम्मान व प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है।

    इस दौरान दिव्यांगजन और उनके स्वजन-समूह को आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए गए और दिव्यांग व्यक्तियों के उत्थान व सामाजिक समावेशन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का भरोसा दोहराया गया।