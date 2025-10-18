दीवाली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, संभल में संदिग्धों पर पुलिस इस तरह कर रही निगाह

जागरण संवाददाता, संभल। धनतेरस के साथ ही दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार हैं और ऐसे में लोग खुशियां मनाने के लिए जमकर खरीदारी के साथ आतिशबाजी करते हैं। इसी को लेकर पुलिस की ओर से भी सुरक्षा व शांति व्यवस्था के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिससे किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके। इसके लिए प्रमुख बाजार के साथ ही जिले और सर्किल में आने वाले रास्तों पर भी विशेष औचक चेकिंग शुरू कराई गई है। जहां पर प्रतिदिन नए प्वाइंट, समय और टीम द्वारा चेकिंग कराई जा रही है।

इस समय त्योहारों की धूम है और लोग धनतेरस की खरीदारी के साथ ही दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज के अतिरिक्त आगामी त्योहारों की तैयारी कर रहे हैं। इन त्याेहारों की खुशियों में किसी प्रकार का काेई भंग न पड़े इसके लिए भी पुलिस की ओर से व्यवस्था का खाका तैयार किया गया है। जिससे जिले की शांति व सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई खलल न पड़े सके। इसी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने सतर्कता को और बढ़ा दिया है। इसमें पुलिस पैदल गश्त, चेकिंग को बढ़ाने के साथ ही खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है।

साथ ही संदिग्धों की भी निगेहबानी की जा रही है। मगर इन सब प्रयास के साथ ही पुलिस अधिकारियों ने विशेष औचक चेकिंग को भी शुरू कराया है। जहां जिले व सर्किल वार में एंट्री प्वाइंटों पर औवक चेकिंग की जा रही है। मगर इन एंट्री प्वाइंट पर हो रही चेकिंग की सबसे विशेष बात है कि इसके लिए कोई एक प्वाइंट निर्धारित नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक दिन नया प्वाइंट, समय और टीम का निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव का मकसद सुरक्षा घेरे को और अधिक मजबूत करना है।

सादा कपड़ों में भी दिखाई दे रहे पुलिस कर्मी, रख रहे नजर धनतेरस और दीपावली के मौके पर बाजार में भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व भी इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं और उसी का फायदा उठाकर छीनैती, चोरी, जेब काटने व छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य बाजार खासकर सराफा बाजार की ओर जाने वाले रास्तों, चौराहों व अन्य चिन्हित स्थानों पर चेकिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही बाजार में हो रही भीड़ के बीच सादा कपड़ों में महिला व पुरुष पुलिस कर्मी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।