Diwali 2025: संभल में त्योहार पर दिया हिंदू−मुस्लिम भाईचारे का संदेश, बांटे मिट्टी के दीये

संवाद सूत्र, जागरण, संभल। दीपावली पर्व के अवसर पर सपा जिला सचिव ने हिंदू मुस्लिम एकता की परिचय देते हुए मिट्टी के दीये बांटे। साथ ही लोगों को विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करने की अपील की। कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोगों को मिट्टी के दीये बांटे शनिवार को सपा के जिला सचिव सईद अख्तर ईसराइली अपने साथियों के साथ शहर के शंकर चौराहे पर एकत्र हुए और वहां लोगों को मिट्टी के बने दीये बांटे। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि विदेशी वस्तुएं हमेशा से ही नुकसानदायक रही हैं। इसलिए हमें देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही लोगों का रोजगार बढ़ेगा और व्यापार भी मजबूत होगा।