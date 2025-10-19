Diwali 2025: संभल में त्योहार पर दिया हिंदू−मुस्लिम भाईचारे का संदेश, बांटे मिट्टी के दीये
दीपावली के मौके पर, सपा जिला सचिव ने हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए मिट्टी के दीये बांटे। उन्होंने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। उन्होंने हानिकारक पटाखों से दूर रहने की सलाह दी।
संवाद सूत्र, जागरण, संभल। दीपावली पर्व के अवसर पर सपा जिला सचिव ने हिंदू मुस्लिम एकता की परिचय देते हुए मिट्टी के दीये बांटे। साथ ही लोगों को विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करने की अपील की। कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
लोगों को मिट्टी के दीये बांटे
शनिवार को सपा के जिला सचिव सईद अख्तर ईसराइली अपने साथियों के साथ शहर के शंकर चौराहे पर एकत्र हुए और वहां लोगों को मिट्टी के बने दीये बांटे। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि विदेशी वस्तुएं हमेशा से ही नुकसानदायक रही हैं। इसलिए हमें देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही लोगों का रोजगार बढ़ेगा और व्यापार भी मजबूत होगा।
हाथों में पंपलेट लेकर स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने और चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। कहा कि दीपावली के अवसर पर हानिकारक पटाखों से बच्चों को दूर रखें।
