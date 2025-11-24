संभल के लोगों से था धर्मेंद्र का कनेक्शन, कई बार हुई फिरोज खान की मुलाकात

बोले, दो भाई एक तो आसिफ अली खां जो, जापान के टोक्यो में रहते हैं।दूसरे फरमान खान हैं। दोनों ही भाईयों से धर्मेंद्र देवल मिले हैं। इतना ही नहीं टोक्यो में रहने वाले भाई ने धर्मेंद्र पाजी को एक घड़ी भी गिफ्त में दी थी। जो, उन्हें काफी पसंद आई। लेकिन, जैसे ही धर्मेंद्र देवल के निधन की खबर सुनी तो शोक की लहर दौड़ गई।



जाट समाज के लोगों ने की शोकसभा

संभल : ही-मैन जाट अभिनेता धर्मेन्द्र देवल के निधन के बाद शहर के लोगों में शोक फैल गया। इस क्रम में सोेमवार को अजय सिंह गिल, विजय पाल सिंह, अरविन्द सिंह एडवोकेट, मनीष सिंह, जसदेव सिंह,नरेश कुमार, शहनवाज सम्भली,अनुज कुमार,रवि कुमार एडवोकेट, प्रदीप कुमार एडवोकेट,प्रवेंद्र सिंह एडवोकेट, रमेश सिंह एडवोकेट व अन्य जाट समाज के लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की।



धर्मेंद्र देवल बालीवुड इंड्रस्टी में हीमैन के नाम से पहचान रखते थे। उनका निधन होना बालीवुड इंड्रस्टी को बड़ी क्षति है। वह अपनी फिल्माें को लेकर हमेशा लाेगों के दिल में रहेंगे। क्योंकि उनकी अलग छवि है।- अरविंद कुमार एडवोकेट।



- धर्मेंद्र देवल अपने डायलाक को लेकर हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे। क्योंकि उनका निधन होना एक युग के अंत होने के बराबर है। उन्होंने बालीवुड इंड्रस्टी में अपनी धमक बनाई और नए आयाम भी छूए थे।- अमित त्यागी।



- एक बारगी विश्वास नहीं हुआ कि धर्मेंद्र पाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्योंकि कुछ दिन पहले अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब उनके वीडियो देखे गए तो लग रहा था कि वह स्वस्थ होते जा रहे हैं। मगर, उनकी मौत होना बालीवुड इंड्रस्टी के साथ देश के लोगों को भी दुख है।-अजय गिल



- धर्मेंद्र पाजी ने अलग-अलग मुद्दों पर फिल्म बनाकर काफी लोकप्रियता हासिल की थी। बालीवुड इंड्रस्टी में हीमैन के नाम से जाने जाते थे। अब उनके निधन से बालीवुड इंड्रस्टी को ही नहीं बल्कि देश भर में उनके प्रशंसकों को दुख पहुंचा है।- गजेंद्र सिंह।