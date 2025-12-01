Language
    देवेंद्र पाल ने जीता मिस्टर रूहेलखंड का खिताब, मिस्टर संभल बने मुनाजिर; 150 बॉडी बिल्डर्स ने दिखाया दम

    By Dilip Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    देवेंद्र पाल ने मिस्टर रूहेलखंड का खिताब जीता, जबकि मुनाजिर मिस्टर संभल बने। इस प्रतियोगिता में 150 बॉडी बिल्डर्स ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रूहेलखंड क्षेत्र की इस बड़ी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कई जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देवेंद्र पाल और मुनाजिर के शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया।

    जागरण संवाददाता, संभल। नगर के चंदौसी रोड स्थित दून मार्डन पब्लिक स्कूल में संभल फिटनेस एंड बाडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से जिला संभल और रूहेलखंड बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विजेताओं की घोषणा के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने तालियां बजाकर प्रतिभागियों का हौंसला बढ़ाया।

    शनिवार को आयोजित बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जनपद सहित रूहेलखंड के विभिन्न जनपदों से आए करीब 150 बाडी बिल्डर्स ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

    एक के बाद एक प्रतिभागियों ने मंच पर उतरकर दमदार पोज और प्रदर्शन के साथ दर्शकों को अचंभित किया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के रूप में रहे अल्ताफ अहमद नजमुन्नबी ने विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं की घोषणा की।

    जिला संभल के खिताबों में मिस्टर संभल का ताज मुनाजिर के सिर सजा, जबकि मिस्टर मसल्समैन संभल का खिताब फुरकान ने जीता। मिस्टर बेस्ट पोजर संभल बने राजेंद्र और बेस्ट इम्प्रूवमेंट आफ संभल का पुरस्कार आयुष के नाम रहा।

    रूहेलखंड स्तर पर हुए मुकाबले में भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। मिस्टर रूहेलखंड का खिताब बरेली के देवेंद्र पाल ने अपने नाम किया। मिस्टर मसल्समैन आफ रूहेलखंड बने रामपुर के नईम, जबकि मिस्टर इम्प्रूवमेंट आफ रूहेलखंड का खिताब मेरठ के राहत ने जीता।

    कार्यक्रम में विशेष सहयोग डा. सचिन सक्सेना चैरिटेबल ब्लड बैंक की आनर डा. रितु सक्सेना का रहा। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चेयरमैन हाजी नुसरत इलाही और हाफिज तंजीम आलम रहे। इस दौरान आसिफ, हाजी नाजिश, अजहर, आलम, समीर वाहिद, मोहम्मद यूसुफ, रहबर, मोहम्मद सुहैल, आसिम खान आदि रहे। अध्यक्षता मोहम्मद कैश व संचालन फराज अर्शी ने किया।