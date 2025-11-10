संवाद सहयोगी, संभल। दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके के बाद संभल पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इंटरनेट मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जगह-जगह पीएसी व आरआरएफ के जवानों की तैनाती है। पुलिस लोगों से संवाद कर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है।

सोमवार की देर शाम दिल्ली में लाल किले के पास तेज धमाका हुआ। इसमें कई वाहनों में आग लगी थी। इस घटना के बाद संभल शहर में पुलिस सर्तक हो गई और रात में ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पैदल मार्च किया। पैदल मार्च कोतवाली से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, शंकर चौराहा, अस्पताल चौराहा, जामा मस्जिद से चौधरी तक हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस पहले से ही सतर्क है। क्योंकि जामा मस्जिद में हुई हिंसा को एक वर्ष पूरा होने वाला है। इसलिए शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जामा मस्जिद इलाके के साथ ही नखासा, हिंदुपुरा खेड़ा, दीपा सराय आदि संवेदनशील इलाकों में भी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी जारी है।

खासकर बाजारों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त गश्त की जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की है कि वे अनजाने में अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र सिंह ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर भी पुलिस लगातार नजर रख रही है। अफवाह फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों पर पीएसी और आरआरएफ के जवान भी मुस्तैद हैं। खुफिया पुलिस भी हर गतिविधियों पर निगरानी रख रही है।

लाल किला धमाके के बाद स्टेशन पर बढ़ाई सुरक्षा, चलाया चेकिंग अभियान चंदौसी: दिल्ली में लाल किला के सामने ब्लास्ट में आठ लोगों की मौत के बाद रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। जीआरपी इंस्पेक्टर अजीत प्रताप सिंह संयुक्त रूप से आरपीएफ के साथ स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। यात्रियों के सामान और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की गई।