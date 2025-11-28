कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर शहीदों का अपमान करने का आरोप, कोर्ट में याचिका दायर

जागरण संवाददाता, चंदौसी। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के विवादित बयान को लेकर हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की है। उनका आरोप है कि इसरान मसूद ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की तुलना हमास जैसे आतंकी संगठन से करते हुए अभद्र टिप्पणी की, जिससे शहीद परिवारों और देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



सिमरन गुप्ता ने शुक्रवार को इस संबंध में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट, चंदौसी में धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थनापत्र दाखिल किया है। घटना वाले दिन 28 अक्टूबर को वह बहजोई स्थित अपने घर पर थे, जहां उन्हें मसूद का वीडियो देखने को मिला। उनका दावा है कि उन्होंने बहजोई थाने में तहरीर दी थी, पर कार्रवाई न होने पर उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी। मामले में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी।