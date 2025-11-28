कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर शहीदों का अपमान करने का आरोप, कोर्ट में याचिका दायर
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के विवादित बयान को लेकर हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की है। उनका आरोप है कि इसरान मसूद ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की तुलना हमास जैसे आतंकी संगठन से करते हुए अभद्र टिप्पणी की, जिससे शहीद परिवारों और देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं।
जागरण संवाददाता, चंदौसी। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के विवादित बयान को लेकर हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की है। उनका आरोप है कि इसरान मसूद ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की तुलना हमास जैसे आतंकी संगठन से करते हुए अभद्र टिप्पणी की, जिससे शहीद परिवारों और देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं।
सिमरन गुप्ता ने शुक्रवार को इस संबंध में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट, चंदौसी में धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थनापत्र दाखिल किया है। घटना वाले दिन 28 अक्टूबर को वह बहजोई स्थित अपने घर पर थे, जहां उन्हें मसूद का वीडियो देखने को मिला। उनका दावा है कि उन्होंने बहजोई थाने में तहरीर दी थी, पर कार्रवाई न होने पर उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी। मामले में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी।
इससे पूर्व सिमरन गुप्ता ने 21 अगस्त को संभल के सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी याचिका दायर की थी। आरोप है कि दोनों नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों और कांवड़ियों को ‘गुंडा’ और ‘अराजकतत्व’ कहा था। उस मामले में भी परिवाद दायर हो चुका है और सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित है।
