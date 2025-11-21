Language
    चिटफंड कंपनी में पैसा दोगुना करने के नाम पर छह लोगों से ठगी, हड़पे 2.46 करोड़; पूर्व प्रधान सहित 5 लोग नामजद

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    संभल के थाना नखासा क्षेत्र में चिटफंड कंपनी में प्लाट व पैसा दोगुना करने के नाम पर 2.46 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में सीओ के आदेश पर पुलिस ने सरगना पूर्व प्रधान सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    संवाद सहयोगी, संभल। थाना नखासा क्षेत्र में चिटफंड कंपनी में प्लाट व पैसा दोगुना करने के नाम पर 2.46 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में सीओ के आदेश पर पुलिस ने सरगना पूर्व प्रधान सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    अमराेहा के थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव ढक्का मोड निवासी मोहम्मद कलीम ने असमोली सीओ को दी तहरीर में बताया कि प्रदेश में ठगों और जालसाजों का गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह का सरगना नखासा थाना क्षेत्र के रुकनुद्दीन सराय निवासी पूर्व प्रधान मोहम्मद आसिफ है।

    उसके साथ रायसत्ती थाना क्षेत्र के मुहल्ला हातिम सराय निवासी अफजाल बेग, ग्रेटर नोएडा के चक्रसैनपुर निवासी अजीत कुमार, रुकनुद्दीन सराय निवासी इस्तेकार और अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के कासमपुर मजरा निवासी कय्यूम शामिल हैं। बताया कि इस गिरोह ने एमएस गोल्ड माइन्स वर्ल्ड नाम की फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को प्लाट दिलाने और रकम दोगुनी करने का लालच दिया।

    गिरोह ने कलीम, फिरदौस, आसिफ अली, अफरोज जहां, अबरेज खान समेत कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके खातों सहित रिश्तेदारों के खातों से भी लगभग दो करोड़ 46 लाख रुपये डलवा लिए। आरोप है कि कंपनी के नाम पर इन लोगों से लाखों रुपये लेकर महीनों तक टालमटोल किया गया और वापस देने से साफ इनकार कर दिया गया।

    पीड़ितों ने बताया कि मोहम्मद आसिफ ने अपने घर भुगतान देने के नाम पर बुलाया, जहां पहले से ही 8-10 हथियारबंद लोग मौजूद थे। विरोध करने पर सभी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। आरोप है कि आसिफ ने अफरोज जहां और फिरदौस को कमरे में खींचकर अभद्रता की कोशिश की तथा जान से मारने की धमकी दी। गिरोह पहले भी कई लोगों के साथ इसी तरह मारपीट और ठगी कर चुका है तथा अन्य राज्यों में भी फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये हड़पे हैं।

    पीड़ितों का कहना है कि जब उन्होंने प्लाट या अपनी रकम वापस देने की मांग की तो इन्हें लगातार चक्कर लगवाए गए और बाद में दबाव डालकर धमकाया गया। नखासा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव मलिक ने मोहम्मद आसिफ, अफजाल बेग, अजीत कुमार, इस्तेकार और कय्यूम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।