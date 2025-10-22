संभल में कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम

जागरण संवाददाता, चंदौसी। नगर से सटे मौलागढ़ गांव में एक परिवार की महिलाओं ने पड़ोसियों पर रंजिश के चलते हमला करने और पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने चंदौसी-बहजोई मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस व सीओ ने महिलाओं को समझाकर जाम खुलवाया और उनका मेडिकल कराने की बात कही। इस पर महिलाएं बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। हंगामे के दौरान लगभग 20 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा। सुनीता पुत्री सतीश कुमार ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले मनोज, विनोद, आदेश, तरुण आदि से पुरानी रंजिश चली आ रही है। सोमवार रात दीपावली पर ये लोग अन्य साथियों के साथ उनके घर पर चढ़ आए और माता मोरकली, शशिवाला, अंजू व सुनीता को मारपीट कर घायल कर दिया।

सुनीता का कहना है कि मंगलवार सुबह उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शाम करीब पांच बजे एक युवक के साथ महिलाओं ने जाम लगा दिया। पहले युवक ने रास्ते में बाइक खड़ी की, जिसके बाद वहां महिलाएं लेट गईं।