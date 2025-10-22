Language
    संभल में कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम

    By Mahendra P Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:34 AM (IST)

    चंदौसी के मौलागढ़ गांव में महिलाओं ने पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। उनका कहना है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को समझाकर जाम खुलवाया और मेडिकल कराने का आश्वासन दिया। पुलिस के अनुसार, विवाद पटाखे चलाने को लेकर हुआ था।

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। नगर से सटे मौलागढ़ गांव में एक परिवार की महिलाओं ने पड़ोसियों पर रंजिश के चलते हमला करने और पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने चंदौसी-बहजोई मार्ग पर जाम लगा दिया।

    सूचना पर पहुंची पुलिस व सीओ ने महिलाओं को समझाकर जाम खुलवाया और उनका मेडिकल कराने की बात कही। इस पर महिलाएं बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। हंगामे के दौरान लगभग 20 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा।

    सुनीता पुत्री सतीश कुमार ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले मनोज, विनोद, आदेश, तरुण आदि से पुरानी रंजिश चली आ रही है। सोमवार रात दीपावली पर ये लोग अन्य साथियों के साथ उनके घर पर चढ़ आए और माता मोरकली, शशिवाला, अंजू व सुनीता को मारपीट कर घायल कर दिया।

    सुनीता का कहना है कि मंगलवार सुबह उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शाम करीब पांच बजे एक युवक के साथ महिलाओं ने जाम लगा दिया। पहले युवक ने रास्ते में बाइक खड़ी की, जिसके बाद वहां महिलाएं लेट गईं।

    सूचना पर डायल 112 और चंदौसी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली प्रभारी मोहित बालियान और सीओ मनोज कुमार ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चली गईं।

    कोतवाली प्रभारी ने बताया कि विवाद पटाखे चलाने को लेकर हुआ था। महिलाओं ने गली में अपनी गाय बांध रखी थी। गली के अन्य लोगों ने उनसे गाय अंदर बांधने को कहा था, लेकिन वे राजी नहीं हुईं और विवाद बढ़ गया। पुलिस ने उन्हें मेडिकल कराने की सलाह दी थी, पर उन्होंने इंकार कर दिया।