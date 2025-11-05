Language
    जब अचानक फट गया कार का टायर तो क्या हुआ? गंगा स्नान से लौट रहे थे श्रद्धालु

    By Dilip Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:50 PM (IST)

    संभल में गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार का टायर फटने से पांच लोग घायल हो गए। घटना नखासा थाना क्षेत्र के पास हुई। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। अन्य चार को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। यह हादसा कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ, जब श्रद्धालु बृजघाट से लौट रहे थे।

    संवाद सहयोगी, संभल। नखासा थाना क्षेत्र के संभल हसनपुर रोड पर गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार का टायर फट गया। इससे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसे में पांच लोग घायल हो गए। जिसमें एक युवक की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। जबकि चार लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

    बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नगर के मुहल्ला कोटपूर्वी निवासी निखिल गुप्ता अपने साथी हातिम सराय निवासी प्रतीक, रायसत्ती निवासी राहुल, सचिन और हल्लू सराय निवासी ललित ठाकुर कार में सवार होकर बृजघाट गंगा स्नान करने गए थे। वापस घर लौटते समय कार ललित ठाकुर चला रहे थे।

    सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही वह नखासा थाना क्षेत्र के गांव कुरकावली के नजदीक पहुंचे तो कार का अचानक टायर फट गया। टायर फटते ही तेज रफ्तार कार भी अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई। इससे कार में सवार पांचों युवक घायल हो गए।

    राहगीरों ने देखा तो 108 एंबुलेंस की मदद से सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। यहां चिकित्सक ने ललित ठाकुर की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया और निखिल, प्रतीक, राहुल और सचिन को उपचार देने के बाद घर भेज दिया। वहीं स्वजन ललित ठाकुर को मुरादाबाद के निजी अस्पताल ले गए। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।