जब अचानक फट गया कार का टायर तो क्या हुआ? गंगा स्नान से लौट रहे थे श्रद्धालु

संवाद सहयोगी, संभल। नखासा थाना क्षेत्र के संभल हसनपुर रोड पर गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार का टायर फट गया। इससे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसे में पांच लोग घायल हो गए। जिसमें एक युवक की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। जबकि चार लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नगर के मुहल्ला कोटपूर्वी निवासी निखिल गुप्ता अपने साथी हातिम सराय निवासी प्रतीक, रायसत्ती निवासी राहुल, सचिन और हल्लू सराय निवासी ललित ठाकुर कार में सवार होकर बृजघाट गंगा स्नान करने गए थे। वापस घर लौटते समय कार ललित ठाकुर चला रहे थे।

सुबह 10 बजे के करीब जैसे ही वह नखासा थाना क्षेत्र के गांव कुरकावली के नजदीक पहुंचे तो कार का अचानक टायर फट गया। टायर फटते ही तेज रफ्तार कार भी अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई। इससे कार में सवार पांचों युवक घायल हो गए।