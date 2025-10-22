Sambhal News: चंदौसी में सड़क पर कार में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी
संभल के चंदौसी में एक चलती कार में आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, चंदौसी। बहजोई रोड पर रजत स्वीट्स की दुकान के पास गुरुवार रात एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जल उठी, जिससे अफरा-तफरी मच गई।
आग इतनी भीषण थी कि ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन की केबिल भी जल गई। जिससे क्षेत्र की बिजली सप्लाई बाधित हो गई। घटना से सड़क पर आवागमन रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
घटना रात करीब 11 बजे की है। कार एक परचून के दुकानदार की बताई जा रही है। जिसमें संभवत आतिशबाजी भरी हुई थी। आग की लपटों की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़ा एक पेड़ भी पूरी तरह जल गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। अग्निशमन केंद्र प्रभारी ओमकार शर्मा ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है।
