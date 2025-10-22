Sambhal News: चंदौसी में सड़क पर कार में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, चंदौसी। बहजोई रोड पर रजत स्वीट्स की दुकान के पास गुरुवार रात एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जल उठी, जिससे अफरा-तफरी मच गई।

आग इतनी भीषण थी कि ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन की केबिल भी जल गई। जिससे क्षेत्र की बिजली सप्लाई बाधित हो गई। घटना से सड़क पर आवागमन रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।