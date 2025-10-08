Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संभल में नक्शे के विपरीत बने कोल्ड स्टोरेज के दफ्तर और कमरों पर चला बुलडोजर, SDM बोले- नियमानुसार हुई कार्रवाई

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:19 PM (IST)

    संभल में आदमपुर रोड पर बने एक कोल्ड स्टोरेज के अवैध हिस्से को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। कोल्ड स्टोरेज मालिक ने स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन करते हुए सड़क से कम दूरी पर निर्माण किया था। नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन ने कार्यालय गैराज और तीन कमरों को ध्वस्त कर दिया। एसडीएम ने बताया कि यह कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    संभल के आदमपुर रोड स्थित कोल्ड स्टोर के एक भाग पर चलता बुलडोजर।- जागरण

    संवाद सहयोगी, संभल। कोतवाली क्षेत्र के आदमपुर रोड पर नक्शे के विपरीत बने एक कोल्ड स्टोरेज के हिस्से पर प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर चलवा दिया। मौके पर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में कोल्ड स्टोरेज का कार्यालय, गैराज और तीन कमरे ध्वस्त कर दिए गए। बताया गया कि स्वीकृत नक्शे में सड़क से 45 फीट दूरी पर निर्माण की अनुमति थी, जबकि मालिक ने 35 फीट की दूरी पर निर्माण ही कर लिया था। ऐसे में यह अवैध मना गया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के आदमपुर रोड स्थित मल्ली सराय में बुधवार की दोपहर एसडीएम विकास चंद्र राजस्व विभाग और पुलिस बल के साथ उवैस कोल्डस्टोरेज पर पहुंचे और नक्शे के विपरीत बने कोल्ड स्टोरेज के हिस्से को गिराने की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर मंगाकर पहले छज्जे और दीवार को भी ध्वस्त कराया। यह देख कोल्डस्टोरेज स्वामी ने आनन-फानन में मजदूर बुलाकर निर्माण को तुड़वाने में जुट गया।

    दरअसल, यह कोल्ड स्टोरेज नखासा थाना क्षेत्र के मुहल्ला दीपा सराय निवासी जुबैर का है, जिसने स्वीकृत मानकों की अनदेखी करते हुए निर्धारित दूरी से करीब 10 फीट आगे निर्माण करा लिया था। जबकि स्वीकृत नक्शे में सड़क से 45 फीट पीछे निर्माण कराया जाना था, लेकिन 35 फीट की दूरी पर निर्माण कार्य कराया गया। प्रशासन की ओर से ध्वस्त किए गए हिस्से में कोल्ड स्टोरेज का मुख्य कार्यालय, वाहन गैराज और तीन कमरे बने हुए थे। इसके ऊपर एक मंजिल और भी तैयार की गई थी, जिसे आंशिक रूप से गिराया गया। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने।

    मालूम हो कि यह कार्रवाई पहले से तय थी। 29 सितंबर को कोल्ड स्टोरेज स्वामी जुबैर को विनियमित क्षेत्र की ओर से नोटिस जारी कर निर्माण को स्वयं हटाने की चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके, नोटिस की अनदेखी की गई और किसी प्रकार का सुधार कार्य नहीं किया गया। वहीं एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है। कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाया गया था। पूर्व में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन न तो कोई संतोषजनक जवाब मिला और न ही निर्माण हटाया गया। ऐसे में मजबूरन प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी।

    यह भी पढ़ें- मस्जिद तोड़ने के लिए नहीं मिल रहे मजदूर तो कमेटी ने खड़े किए हाथ, प्रशासन से लगाई गुहार