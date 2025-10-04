Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामने से बुलडोजर आता देख यूपी के दुकानदारों में मच गई खलबली, प्रशासन से मांगने लगे टाइम

    By Bhagwant Singh Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    चंदौसी में प्रशासन ने नाले की भूमि पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया। अतिक्रमणकारियों में हलचल मच गई और उन्होंने दुकानों से सामान निकालना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने दुकानदारों को नोटिस देकर दुकानें खाली करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नाला निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नाले की भूमि से अवैध निर्माण हटवाने को प्रशासन का चला बुलडोजर - प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, चंदौसी। नगर में एक बार फिर से प्रशासन व नगर पालिका का संयुक्त रूप से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। शनिवार को ईओ व नायब तहसीलदार ने पावर हाउस 35 बी रेलवे फाटक के पास नाले की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटवाया गया। इस दौरान अतिक्रमण कारियों में हलचल मच गई और अपनी दुकानों से सामान आदि निकालने में जुट गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर में जलभराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए विनय मिश्रा ने एसडीएम के पद पर रहते हुए। शहर के नाले व सड़क पर किए अतिक्रमण को हटवाया गया था लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई रुक गई और बुलडोजर भी थम गया, लेकिन अब नगर पालिका व प्रशासन एक बार अतिक्रमण को लेकर फिर सक्रिय हो गया है।

    शनिवार को नगर पालिका ईओ धर्मराज राम व नायब तहसील सतेंद्र सिंह टीम के साथ पावर हाउस 35 बी रेलवे फाटक के पास 14 मीटर चौड़े नाला निर्माण के लिए पहुंचे, तो वहां पर नाले की भूमि पर कुछ लोगों ने चार दुकानों का निर्माण कर लिया था। जिस पर मौके पर बुलडोज़र मंगाकर एक दुकान के बरामदे की अवैध निर्माण को हटाया गया।

    वहीं, जिन दुकानदारों ने नाले की भूमि पर कब्जा कर दुकानें बनाई थीं, उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया कि उनका सामान निकलवाने का समय दिया जाए। उसके बाद अधिकारियों ने उन्हें नोटिस देकर दुकानें खाली करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी गई कि यदि समय रहते कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोज़र चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा।

    समय मिलते ही दुकानदार तुरंत अपना सामान हटाने में जुट गए। ईओ ने बताया कि नाला निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया, इसलिए भूमि को खाली कराना आवश्यक है। इस दौरान प्रियंका सिंह, लेखपाल दानवीर, अतुल पाठक आदि मौजूद रहे।