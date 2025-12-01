संवाद सहयोगी, संभल। 30 नबंवर को बहजोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाली शादी में दूल्हा तो बरात लेकर पहुंच गया, लेकिन दुल्हन जेवर व रुपये लेने के बाद भी समाराेह में नहीं पहुंची। जिसके बाद दूल्हा बैंरग वापस लौट गया। पीड़ित ने रजपुरा थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव डोडा बाग निवासी ब्रह्मकुमार ने मंगेतर और उसके स्वजन पर शादी से पहले लगातार रुपये मांगने और सामूहिक विवाह योजना के तहत तय तिथि पर विवाह स्थल पर न पहुंचने का आरोप लगाते हुए रजपुरा थाना पुलिस को तहरीर दी है। युवक का कहना है कि छह माह पहले उसकी सगाई गांव सिंघोली कल्लू निवासी एक युवती से तय हुई थी। इस दौरान रजपुरा थाना क्षेत्र स्थित हरिबाबा बांध धाम पर गोद भराई की रस्म भी संपन्न हुई थी, जिसमें लगभग 12 लोग मौजूद थे।

ब्रह्मकुमार ने बताया कि गोद भराई के समय उसने अपनी मंगेतर को सोने के तीन और चांदी के चार आभूषण दिए थे। इसके बाद युवती, उसके पिता और भाई ने फोन पर उससे रुपये मांगना शुरू कर दिया। जरूरत के अनुसार वह रुपये देता रहा, ताकि विवाह में किसी तरह की बाधा न आए।

इसी बीच उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाली शादियों की तिथि 30 नवंबर तय हो गई। युवक का कहना है कि 30 नवंबर को बहजोई में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में वह अपनी बरात लेकर समय पर पहुंच गया, लेकिन दुल्हन पक्ष का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था।