    मुख्‍यमंत्री सामूह‍िक व‍िवाह में दूल्‍हे के साथ हो गया खेल, इस वजह से बिना दुल्हन बैरंग लौटी बरात

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    संभल के बहजोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक दूल्हा बारात लेकर पहुंचा, पर दुल्हन गहने और पैसे लेकर भी नहीं आई। गुन्नौर के ब्रह्मकुमार की सगाई सिंघोली कल्लू की युवती से हुई थी। गोद भराई में आभूषण दिए गए थे। आरोप है कि दुल्हन के परिवार ने शादी से पहले पैसों की मांग की और विवाह स्थल पर नहीं आए। दूल्हे ने रजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

    संवाद सहयोगी, संभल। 30 नबंवर को बहजोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाली शादी में दूल्हा तो बरात लेकर पहुंच गया, लेकिन दुल्हन जेवर व रुपये लेने के बाद भी समाराेह में नहीं पहुंची। जिसके बाद दूल्हा बैंरग वापस लौट गया। पीड़ित ने रजपुरा थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव डोडा बाग निवासी ब्रह्मकुमार ने मंगेतर और उसके स्वजन पर शादी से पहले लगातार रुपये मांगने और सामूहिक विवाह योजना के तहत तय तिथि पर विवाह स्थल पर न पहुंचने का आरोप लगाते हुए रजपुरा थाना पुलिस को तहरीर दी है। युवक का कहना है कि छह माह पहले उसकी सगाई गांव सिंघोली कल्लू निवासी एक युवती से तय हुई थी। इस दौरान रजपुरा थाना क्षेत्र स्थित हरिबाबा बांध धाम पर गोद भराई की रस्म भी संपन्न हुई थी, जिसमें लगभग 12 लोग मौजूद थे।

    ब्रह्मकुमार ने बताया कि गोद भराई के समय उसने अपनी मंगेतर को सोने के तीन और चांदी के चार आभूषण दिए थे। इसके बाद युवती, उसके पिता और भाई ने फोन पर उससे रुपये मांगना शुरू कर दिया। जरूरत के अनुसार वह रुपये देता रहा, ताकि विवाह में किसी तरह की बाधा न आए।

    इसी बीच उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाली शादियों की तिथि 30 नवंबर तय हो गई। युवक का कहना है कि 30 नवंबर को बहजोई में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में वह अपनी बरात लेकर समय पर पहुंच गया, लेकिन दुल्हन पक्ष का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था।

    बार-बार फोन करने पर उन्होंने शादी के लिए डेढ़ लाख रुपये की मांग रखी। उनके कहने पर उसने किसी तरह 50 हजार रुपये उन्हें भिजवा भी दिए, लेकिन इसके बावजूद दुल्हन पक्ष विवाह स्थल पर नहीं पहुंचे। काफी इंतजार करने बाद वह बिना दुल्हन के ही वापस लौट गया। ब्रह्मकुमार ने रजपुरा थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक निशांत राठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जांच चल रही है।