सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका; बहजोई में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। बहजोई में मोहल्ला नारायण टोला और चांदनी चौक के बीच रास्ते किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है और उसके सिर के पीछे गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है।

लोगों ने देखा शव तब पुलिस को दी सूचना बताया जा रहा है कि यह रास्ता आमतौर पर आवाजाही के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसी मार्ग से गुजर रहे कुछ लोगों ने व्यक्ति को सड़क किनारे पड़ा देखा, काफी देर तक जब उसमें कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, सूचना रात करीब सुबह 10बजे दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की, मौके पर कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जुट गई और क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

सिर पर पीछे से प्रहार, हत्या का अंदेशा प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मृतक की मृत्यु रात के समय हुई होगी, हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है, पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।