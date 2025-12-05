Language
    बीएलओ पर जबरन कार्य थोपने से हो रहीं आत्महत्याएं: अजय राय

    By Dilip Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:14 PM (IST)

    कांग्रेस नेता अजय राय ने बीएलओ पर जबरन कार्य थोपने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आत्महत्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ को अत्यधिक काम दिया जा र ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, संभल। नखासा थाना क्षेत्र के गांव चोकूनी में सहायक बीएलओ अरविंद कुमार की मौत के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनके घर पर पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने स्वजन से बातचीत करते हुए सांत्वना दी है।

    बोले, एसआइआर के दबाव में प्रदेशभर में आठ बीएलओ जान गवां चुके हैं। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों के लिए एक करोड़ रुपये की सहायता, नौकरी और बच्चों की निशुल्क शिक्षा की मांग की।

    गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय संभल पहुंचे। मुरादाबाद रोड स्थित हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज में कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। इसके बाद वह नखासा थाना क्षेत्र के गांव चोकूनी पहुंचे। वहां उन्होंने एसआईआर कार्य लगे सहायक बीएलओ एवं प्रधानाध्यापक अरविंद के स्वजन से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की।

    प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में एसआइआर के दौरान अधिकारियों द्वारा जबरन कार्य थोपे जाने से अब तक आठ बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं और संभल की यह घटना आठवां मामला है। लगातार दबाव और अत्यधिक कार्यभार के चलते उन्होंने जान गंवाई।

    कहा कि मुरादाबाद में एक अन्य बीएलओ सर्वेश इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं, जिसके चार बच्चे अनाथ हो गए हैं, जबकि एक बीएलओ अभी भी अस्पताल में जीवन-मृत्यु से जूझ रहा है। बोले, यह स्पष्ट है कि बीएलओ के साथ गंभीर अत्याचार हो रहा है। इसलिए एसआईआर की समय सीमा कम से कम तीन महीने बढ़ाई जाए, ताकि कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

    उन्होंने मांग की है कि जिन बीएलओ की मौत हुई है, उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा निशुल्क की जाए। सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एसआईआर के माध्यम से विपक्षी समर्थकों के नाम काटने का दबाव बीएलओ पर बना रही है। इसी दबाव का परिणाम है कि बीएलओ आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं।

    बताया कि कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेगी। जहां से देश के 12 राज्यों में एसआईआर से संबंधित अत्याचार और वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।