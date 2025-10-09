Language
    अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल, फिर महिला के साथ करता रहा ये गंदा काम

    By Shiv Narayan Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:34 PM (IST)

    एक महिला को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया। आरोपी ने महिला के साथ लगातार घिनौनी हरकतें की। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।

    संवाद सहयोगी, बहजोई। न्यायालय के आदेश पर बहजोई पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि आरोपितों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और उसी दबाव में उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वीडियो को वायरल कर दिया और महिला के पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया।

    बताया गया कि न्यायालय के आदेश पर दर्ज इस प्रकरण में महिला के आरोपों पर बहजोई पुलिस ने तीन लोगों को नामजद किया है। महिला ने कहा कि एक आरोपित ने पहले उसकी आपत्तिजनक वीडियो एडिट कर तैयार की और उसे वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद वीडियो को दबाव का हथियार बनाते हुए वह लगातार उसका शोषण करता रहा।

    महिला ने दी ये जानकारी

    महिला ने बताया कि सात फरवरी 2025 को जब वह मंडी समिति के सामने सड़क किनारे आटो का इंतजार कर रही थी, तभी एक व्यक्ति कार से आया और उसे जबरन कार में बैठाकर बबराला रोड स्थित एक परिचित के फार्म हाउस ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर उसे धमकी दी गई कि यदि उसने किसी से कुछ कहा तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। महिला लगातार मानसिक उत्पीड़न और धमकियों से वह शहर छोड़ने को मजबूर हो रही थी।

    महिला के पति पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर दबाव बनाया और बाद में समझौता करा लिया, लेकिन बाद में एक महिला के माध्यम से अश्लील वीडियो वायरल कर दिए। अब न्यायालय के आदेश पर बहजोई पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m), 61(2), 351(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। बहजोई के सीओ डा. प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के आधार पर तीनों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।