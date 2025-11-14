जागरण संवाददाता, संभल। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना में भाजपा की जीत की खबर के बाद पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। पार्टी जिला कार्यालय के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी जश्न मनाया।

शुक्रवार को भाजपा की ओर से निकाली गई एकता यात्रा के बाद सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकता विहार कालोनी स्थित पार्टी जिला कार्यालय पर एकत्र हुए। जहां प्रदेश मंत्री डा. चंद्रमोहन व जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बिहार चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न मनाया। ढोल नगाडों के साथ पुष्प वर्षा व आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।