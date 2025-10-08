Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेमौसम बरसात से किसानों को हो गया भारी नुकसान, अब मुआवजे को लेकर भाकियू ने SDM को सौंपा ज्ञापन

    By Dilip Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    संभल में भाकियू अराजनैतिक असली ने बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बादी पर मुआवजे की मांग की है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर खाद वितरण में अनियमितता और किसानों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद शुरू कराने और पुलिस उत्पीड़न रोकने की मांग की। समस्याओं का समाधान न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बारिश से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर भाकियू ने सौंपा ज्ञापन

    संवाद सहयोगी, संभल। जनपद बेमौसम बरसात, तेज हवा और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर भाकियू अराजनैतिक असली ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। उन्होंने किसानों की अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया और जल्द ही समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने बारिश, तेज हवा, ओलावृष्टि से धान, बाजरा व अगैती आलू की फसल को नुकसान होने की बात कही। बताया कि इस बेमौसम बरसात से किसानों को काफी नुकसान हुआ है।

    फसलों का सर्वे कराके मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम विकास चंद्र को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा जिलाधिकारी के आदेशानुसार खाद का वितरण नहीं किया जा रहा है। किसी भी बिक्री केंद्र से खाद नहीं मिल पा रही है। किसान आज भी जहां तहां से ओवर रेट में खाद खरीद रहा है। जिसमें किसानों को नुकसान हो रहा है।

    बताया कि सरकार द्वारा खोले गए सरकारी क्रय केंद्रों पर अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। जल्द ही सरकारी केंद्रों पर धान की खरीद शुरू कराई जाए। कहा कि जनपद में पुलिस द्वारा आम आदमी का बिना किसी जांच के फर्जी मुकदमों में फंसाकर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए।

    बताया कि जुनावई थाना क्षेत्र अंतर्गत अहरोला की 10 नवंबर 2021 को हुई थी। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गायब कर दी। जिसकी जांच के लिए कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए जा चुके हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

    मांग की है कि सभी बिंदुओं को जल्द ही संज्ञान लिया जाए। अन्यथा संगठन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें अनीस अहमद, जयवीर सिंह, राजपाल सिंह, हरिओम यादव, साेमवीर सिंह, टिंकू, इंद्रपाल, ओमवीर, खजान सिंह आदि मौजूद रहे।