भाई दूज पर इतनी भीड़... यूपी में बसों में खिड़कियों से घुसते दिखे लोग, सड़क पर बन रही थी जाम की स्थिति

जागरण संवाददाता, संभल। भाई दूज के मौके पर बहनों की भीड़ बस अड्डों पर दिखाई दे रही थी। जहां यात्रियों की भीड़ के चलते बीच बीच में बसे भी कम पड़ रही थी। ऐसे में बसों के गेट पर यात्री भी एकत्र होने के कारण कुछ लोग जान जोखिम में डालकर खिड़की से बस के अंदर घुसने से भी कोई परहेज नहीं कर रहे थे। वहीं बहुत से लोग निजी दो व चार पहिया वाहन से भी गंतव्य की ओर जा रहे थे। ऐसे में चौराहों व सड़क पर जगह जगह जाम की स्थिति बन जा रही थी।

गुरुवार को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार परंपरागत व धूमधाम तरीके से मनाया गया। बहने भी अपने भाई के घर उनका तिलक करने के लिए जा रही थी। कोई बस से तो कोई निजी संसाधन से अपने गंतव्य की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा था। ऐसे में सभी जगह रौनक दिखाई दे रही थी।

भाई के घर पहुंचने के बाद बहनों ने रोली चावल से तिलक कर भाई की खुशहाली और दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। इसके बाद भाइयों ने भी तिलक कराने के बाद अपनी बहनों को दक्षिणा व उपहार भी भेंट किए। भाईदूज के लिए कुछ बहनें बुधवार दोपहर बाद ही अपने भाइयों के घर के लिए निकल पड़ी थी। मगर अधिकांश गुरुवार की सुबह को जा रही थी।

ऐसे में रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों की संख्या अधिक दिखाई दे रही थी। जिसमें महिलाएं व बच्चे अधिक थे। कई बार बसों की संख्या यात्रियों के सापेक्ष कम थी। ऐसे में यदि कोई बस आती तो यात्रियों की भीड़ उसकी ओर दौड़ पड़ती थी। जहां गेट पर सीाी खड़े हो जाते तो कुछ लोग स्वयं या फिर बच्चे को खिड़की से अंदर भेजने की जुगत में लग जाते थे। जहां सीट के लिए वह जान जोखिम में डालने से भी कोई परहेज करने से भी नहीं चूक रहे थे।

सभी को सीट पाने की जल्दी हो रही थी। इस भीड़भाड़ के कारण बसों से उतरने वाले यात्रियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्योंकि गेट पर भीड़ थी और वहां खड़े यात्री अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। जबकि परिचालक पहले यात्रियों को उतरने देने के लिए कह रहे थे। जल्दी के चक्कर में बहुत से लोग मजबूरन खड़े होकर सफर करने को मजबूर दिखे और इसी कारण अधिकांश बसों में क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थी। बस अड्डा प्रभारी मोहम्मद असगर ने बताया कि संभल मुरादाबाद मार्ग पर पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक पांच मिनट में बस सेवा है। मगर पीछे जाम लगने के कारण बीच में कुछ दिक्कत हो जाती है।

मिठाई और किराने की दुकानों पर दिखी भीड़

संभल : भाई दूज पर बहनें भाई के घर जाती हैं। जहां तिलक करने के बाद उन्हें गोला भेंट कर मिठाई खिलाती हैं। भाई दूज पर गोले व फल ले जाने का विशेष महत्व है। इसलिए बहनें भाई के लिए इन्हें लेकर जाती हैं। शहर में मिठाई व किराने की दुकान पर भी खासी भीड़ दिखाई दी। जहां अलग अलग किस्म और कीमत की मिठाइयां दुकान पर सजी हुई थी और खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहीं थी। वहीं किराना स्टोर पर भी गोले खरीदने वालोंं की भीड़ दिखाई दी।



शहर में कई स्थानों पर बन रही थी जाम की स्थिति

संभल : भाई दूज के मौके पर सड़क पर वाहन आवाजाही अन्य दिनों के मुकाबले अधिक दिखाई दी। चार पहिया वाहन के मुकाबले दोपहिया वाहनों की संख्या सड़क पर अधिक दिखाई दी। अचानक से सड़कों पर यातायात का दबाब अधिक था और इस कारण चौराहों व सड़क पर कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन जा रही थी। नगर के चंदौसी चौराहा, यशोदा चौराहा, चौधरी सराय, रोडवेज बस अड्डा, शंकर कालेज चौराहा समेत कई स्थान पर जाम की स्थिति बन जा रही थी। तो यातायात पुलिस कर्मियों को व्यवस्था बनाने को जूझना पड़ रहा था।

बाजार में भी दिखी रौनक

संभल : भाई दूज के मौके पर बाजार में किराना व मिठाई की दुकानों पर भीड़ दिख रही थी। वहीं अन्य सामान की खरीदारी के लिए भी लोग बाजार में पहुंच रहे थे। ऐसे में बाजार में रौनक दिखाई दे रही थी। क्योंकि दीपावली के मौके पर दुकानों को सजाया गया था और इससे रौनक बढ़ रही थी। देर शाम तक बहनों का भाइयों के घर आने जाने का सिलसिला जारी था।

बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर की दीर्घायु की कामना, बदले में मिले उपहार

संवाद सहयोगी जागरण बहजोई : नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार को भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया, मिठाई खिलाई, आरती उतारी और दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों को आकर्षक उपहार प्रदान किए। इस मौके पर बाजार में भी भारी भीड़ रही।