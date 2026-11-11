भाईदूज पर मुस्लिम भाई के घर पहुंची राज्यमंत्री गुलाब देवी, 27 साल से पेश कर रहीं सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल

जागरण संवाददाता, चंदौसी। भाई-बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक भाईदूज का पर्व बुधवार को बड़े ही धूमधाम और श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की।

वह पिछले 27 सालों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए जारई गेट निवासी अपने मुस्लिम भाई और कांग्रेस नेता मुहम्मद सलीम सैफी के घर पहुंचीं। राज्यमंत्री ने भाई सलीम सैफी को गोला और मिष्ठान भेंट कर उनका मुंह मीठा कराया, जबकि भाई की ओर से भी उन्हें उपहार दिया गया।

इस दौरान हिंदू बहन और मुस्लिम भाई के असीम स्नेह को देखकर सभी ने सराहना की। राज्यमंत्री ने आपसी भाईचारा बढ़ाने का संदेश दिया। खास बात यह है कि भाई-बहन के इस पवित्र रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए सलीम सैफी ने इससे पहले राज्यमंत्री की बेटियों की शादी में भात देकर भाई का फर्ज निभाया था।