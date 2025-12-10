Sambhal News: छह बांग्लादेशी प्रताड़ित हिंदुओं का नागरिकता के लिए आवेदन, जांच शुरू
भारत की नागरिकता के लिए छह बांग्लादेशी हिंदू सामने आए हैं, जिन्होंने खुद को प्रताड़ित हिंदू बताया है। एक छह-सदस्यीय टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंदौसी। भारत की नागरिकता के लिए छह बांग्लादेशी हिंदू सामने आए हैं। इन सभी ने खुद को बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू बताया है। प्रकरण की छह सदस्य टीम ने जांच भी शुरू कर दी है। मंगलवार को टीम शहर में पहुंची और छानबीन करते हुए तथ्य जुटाए।
जिला स्तरीय कमेटी का किया है गठन
मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है। मंगलवार शाम को जिला स्तरीय कमेटी के सामने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु छह बांग्लादेशी हिंदू परिवार पेश हुए। हालांकि, बाद में पांच परिवारों के ही पेश होने की बात सामने आई। आवेदक कुछ कागजात लेकर कमेटी के सामने पहुंचे थे, लेकिन दस्तावेज पूरे न होने के कारण उन्हें एक और मौका दिया गया। कमेटी ने उनसे बांग्लादेशी होने के सही प्रमाण मांगे हैं। कागजात पूरे न होने के चलते जिला स्तरीय कमेटी ने उन्हें अगली तिथि पर आने को कहकर वापस भेज दिया।
अधिकारियों की जांच
सीएए कानून के तहत एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में एक डाक विभाग अधीक्षक, एक तहसीलदार और दो आईबी अधिकारी सहित कुल छह सदस्य शामिल हैं।
तहसीलदार रवि सोनकर ने बताया कि यह कमेटी छह महीने में एक बार बैठती है। प्रताड़ित बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को अपने बांग्लादेशी होने के कागजात इस कमेटी के सामने प्रस्तुत करने होते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।