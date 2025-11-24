SIR in UP: एसआईआर पुनरीक्षण में बहजोई के बीएलओ ने रचा कीर्तिमान, जिलाधिकारी ने किया सम्मानित

संवाद सहयोगी, बहजोई । विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत जनपद में गणना फार्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटलाइजेशन कार्य तेजी से जारी है। जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया के निर्देशन में सभी बीएलओ को शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी क्रम में विकासखंड असमोली के उच्च प्राथमिक विद्यालय कम्पोजिट मुरथला स्थित बूथ संख्या 201, जिसमें कुल 937 मतदाता दर्ज हैं। बीएलओ के रूप में पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय धुरैटा विकासखंड पवांसा के सहायक अध्यापक मित्रपाल सिंह द्वारा जनपद में सर्वप्रथम शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन कर दिया गया।