    SIR in UP: एसआईआर पुनरीक्षण में बहजोई के बीएलओ ने रचा कीर्तिमान, जिलाधिकारी ने किया सम्मानित

    By Shobhit Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:43 PM (IST)

    बहजोई में, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण के दौरान, बीएलओ मित्रपाल सिंह ने सबसे पहले शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा किया। जिलाधिकारी ने उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया और अन्य बीएलओ को भी इसी प्रकार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

    संवाद सहयोगी, बहजोई । विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत जनपद में गणना फार्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटलाइजेशन कार्य तेजी से जारी है। जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया के निर्देशन में सभी बीएलओ को शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    इसी क्रम में विकासखंड असमोली के उच्च प्राथमिक विद्यालय कम्पोजिट मुरथला स्थित बूथ संख्या 201, जिसमें कुल 937 मतदाता दर्ज हैं। बीएलओ के रूप में पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय धुरैटा विकासखंड पवांसा के सहायक अध्यापक मित्रपाल सिंह द्वारा जनपद में सर्वप्रथम शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन कर दिया गया।

    उनके इस उत्कृष्ट कार्य की जिलाधिकारी ने सराहना की। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिलाधिकारी ने बीएलओ मित्रपाल सिंह को शाल ओढ़ाकर, पुस्तक भेंट करने के साथ ही 51 सौ रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया।

    जिलाधिकारी ने जिले के सभी बीएलओ को निर्देशित देते हुए कहा कि यह शीघ्र ही अपने-अपने बूथों का शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने घोषणा की कि मतदाता सूची को सबसे पहले डिजिटाइज्ड करने वाले शीर्ष दस बीएलओ को 21 सौ रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।