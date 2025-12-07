Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं से फरार प्रेमी युगल ने खाया जहर, संभल में उपचार के दौरान युवती की मौत और युवक की हालत गंभीर

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:39 AM (IST)

    बदायूं से भागे प्रेमी युगल ने जहर खा लिया, जिससे युवती की संभल में मौत हो गई। युवक की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, संभल। बदायूं के इस्लामनगर क्षेत्र से फरार प्रेमी युगल ने गाजियाबाद से निकलने के बाद रास्ते में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर दोनों को संभल के निजी अस्पताल लाया गया। वहां पर युवती की मौत हो गई। जबकि युवक की हालत गंभीर है। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनके स्वजन को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने शव को पाेस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंदौसी क्षेत्र के हनुमान गढ़ी निवासी हाईस्कूल की छात्रा 28 नवंबर को बदायूं जनपद के इस्लामनगर क्षेत्र अंतर्गत एक मुहल्ला निवासी प्रेमी के पास गई थी। वहां से दोनों गाजियाबाद के लिए फरार हो गए थे। इस क्रम में शुक्रवार की रात युवक प्रेमिका को लेकर बस के जरिये बबराला होते हुए अपने घर बदायूं जा रहा था।लेकिन, रास्ते में हसनपुर के पास दोनों ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया।

    स्वजनों को फोन पर बताई सारी बात

    हालत बिगड़ने पर दोनों ने अपने स्वजन को फोन कर सारी बात बता दी। फिर स्वजन बबराला में पहुंचे और दोनों को उपचार के लिए बदायूं के इस्लामनगर ले जाने लगे। लेकिन, रास्ते में ही दोनों की हालत और खराब हो गई। स्वजन ने तुरंत उन्हें पहले बबराला और फिर बहजोई के निजी अस्पताल में दिखाया।

    गंभीर स्थिति देखते हुए दोनों को शनिवार की सुबह छह बजे के करीब संभल के चंदौसी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। जबकि युवक की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर क्राइम इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार वर्मा पुलिस के साथ अस्पताल पहुंच गए और घटना की जानकारी बदायूं के इस्लामनगर थाने को दी।

    साथ ही युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं के इस्लामनगर थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार सिंह का कहना है कि युवती के पिता की शिकायत पर इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव जाफरपुर निवासी अनमोल और रोबिन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। युवक बीए प्रथम वर्ष का छात्र है।