    आजम खान को लोगों को पहचानने में क्‍यों हो रही दिक्कत? सपा सांसद रूचि वीरा ने बताई ये वजह

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:19 PM (IST)

    सपा सांसद रूचि वीरा ने बताया कि आजम खान को लोगों को पहचानने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि वे लंबे समय से जेल में हैं। जेल में रहने के कारण उनका सामाजिक जीवन सीमित हो गया है और वे बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से दूर रहने के कारण उनके लिए वर्तमान परिदृश्य को समझना मुश्किल हो गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, सरायतरीन। शहर में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुईं मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा ने सपा नेता आजम खान और रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह के बीच तकरार को लेकर चल रही खबरों को खारिज कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार शाम को नगर के बहजोई रोड स्थित एक बैंक्वेट हाल में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रुचि वीरा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पार्टी को आपस में नहीं, बल्कि भाजपा से लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा आजम खान बड़े नेता हैं और पार्टी के संरक्षक और संस्थापक सदस्य हैं। हम सभी उनका सम्मान करते हैं। आजम खान जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, ऐसे में अगर उन्होंने कोई बात कह भी दी है तो पार्टी के छोटे सदस्यों को उस पर गैर-मुनासिब बात नहीं करनी चाहिए। आजम खान द्वारा किसी सांसद को न पहचानने के सवाल पर रुचि वीरा ने कहा कि जेल में अखबार, टेलीविजन या मोबाइल उपलब्ध नहीं होते। आजम खान अभी जेल से बाहर आए हैं। इसलिए उन्हें बाहर के लोगों को पहचानने में दिक्कत हो सकती है।

    कहा कि आजम खान मेरे बड़े भाई जैसे हैं और वह हमारी पार्टी के ही नहीं, देश के भी बहुत बड़े नेता हैं। अगर वह कोई बात कहते हैं, तो हमें उसे सुनना चाहिए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि अगर किसी को कोई शिकायत है, तो उसे खुलकर सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने के बजाय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी चाहिए।

    114 मुकदमों के सवाल पर बोलीं, जब कोई व्यक्ति ऐसी मुश्किलों से गुजर रहा हो तो अपने लोगों को संयम से काम लेना चाहिए। मायावती के भाजपा की तारीफ करने संबंधी सवाल पर कहा कि अगर वह भाजपा की तारीफ कर रही हैं तो लोग खुद ही उनकी मंशा का अंदाजा लगा सकते हैं। जया प्रदा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह तो बहुत पुरानी बात हो गई। 20-20 साल पुरानी बातों से कुछ हासिल नहीं होगा।