    संभल : चोरी नहीं कर पाए तो घर में लगा दी आग, ऐसे बची सो रहे सभासद, पत्नी और बेटियों की जान

    By Dilip Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:55 PM (IST)

    संभल में एक पार्षद के घर में चोरी करने में विफल रहने पर चोरों ने आग लगा दी जिससे पार्षद उनकी पत्नी और दो बेटियां घायल हो गईं। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें बचाया और पार्षद की पत्नी को गंभीर हालत में मुरादाबाद रेफर किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है जिसमें एक संदिग्ध युवक घटनास्थल के पास देखा गया है।

    चोरी में रहे विफल तो सभासद के घर में लगा दी आग। जागरण

    - गंभीर हालत में पत्नी मुरादाबाद रेफर, सभासद और बच्चों का शहर के अस्पताल में चल रहा है इलाज

    संवाद सहयोगी, संभल । कोतवाली क्षेत्र में नगर पालिका सभासद के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने में विफल रहे चोरों ने आग लगा दी। कुछ ही देर में आग पूरे घर में फैल गई, जबकि एक कमरे में सभासद अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ सोए हुए थे।

    धुएं और आग की लपटें देख आसपास के लोग दौड़े और पता चला कि सभासद परिवार के साथ अंदर हैं तो लोगों में खलबली मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर चारों लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और तुरंत उपचार के लिए निजी अस्पताल भेजा गया। जहां उनकी पत्नी की गंभीर हालत देखते हुए मुरादाबाद रेफर किया गया है।

    घर के ताले तोड़कर सामान खंगाला

    शहर के मुहल्ला कोटपूर्वी निवासी गगन वार्ष्णेय सभासद हैं। रविवार की रात सभासद अपनी पत्नी पल्लवी वार्ष्णेय, बेटी गर्वी वार्ष्णेय और अक्ष्मी वार्ष्णेय के साथ घर में सोए हुए थे। बताते हैं कि सोमवार की तड़के चोरों ने काफी दिनों से बंद पड़े चचेरे भाई प्रखर वार्ष्णेय के घर के ताले तोड़कर सामान खंगाल डाला।

    हालांकि चोरों ने कितना सामान समेटा इसकी जानकारी गृहस्वामी ने नहीं दी है। माना जा रहा है कि इसके बाद चोरों ने उनके बराबर में सभासद के घर की जाली काटकर चोरी का प्रयास किया। विफल रहने पर चोरों ने सभासद के घर में आग लगा दी। कुछ ही देर में आग पूरे घर में फैल गई। जबकि सभासद पत्नी और बेटियों के साथ घर के अंदर कमरे में सोए हुए थे।

    धुएं के कारण नहीं निकल पाए बाहर

    कमरे में धुआं घुसने से सभासद और उनकी पत्नी जाग तो गए, लेकिन धुएं के कारण दरवाजा खोलकर बाहर नहीं निकल पाए। उधर, धुएं का गुब्बार और आग की लपटें देख आसपास के लोग दौड़ पड़े और आग बुझाने के प्रयास में जुट गए।

    लोगों को बाद में पता चला कि सभासद परिवार के साथ कमरे में हैं तो लोगों में खलबली मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने दरवाजा तोड़कर अचेत अवस्था में चारों लोगों को बाहर निकाला और आनन-फानन में उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में ले गए।

    पत्नी पल्लवी की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार देने के बाद मुरादाबाद रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर दमकल और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जब तक घर में लाखों का माल जलकर नष्ट हो चुका था। कोतवाल गजेंद्र सिंह का कहना है कि आग शार्ट सर्किट से लगी है या चोरों ने लगाई है, इसकी जांच की जा रही है। परिवार के लोगों का उपचार चल रहा है। तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ संदिग्ध युवक

    सभासद के घर चोरी के प्रयास के बाद घर में आग लगाने की घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। सीसीटीवी फुटेज में सुबह 6: 27 बजे एक संदिग्ध युवक सभासद के घर की ओर से आता दिखाई दे रहा है। जबकि उसके पांच मिनट बाद ही घर से लोगों ने धुआं उठता देखा। माना जा रहा है कि शायद इसी संदिग्ध युवक ने घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पड़ताल में जुटी है।

    तंग रास्ते की वजह से नहीं पहुंच पाई दमकल

    सभासद के घर लगी आग की सूचना लोगों ने तुरंत दमकल को दी थी। आग भयानक थी, इसलिए काबू पाने के लिए बड़े अग्निश्मन वाहन की आवश्यकता थी, लेकिन रास्ता तंग होने के कारण दमकल बड़ा वाहन लेकर नहीं पहुंच पाया। बाद में छोटे वाहन को भेजा गया।

    लोगों ने सूझबूझ से लिया काम तो बच गईं चार जान

    सभासद गगन वार्ष्णेय के घर चोरों द्वारा लगाई गई आग की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने समय रहते सूझबूझ का परिचय दिया। अगर 10 मिनट की देरी होती तो शायद घर में धधक रही आग और अंदर कमरे में सो रहे चार लोगों की जान चली जाती। बताते हैं कि लोगों को जब यह पता चला कि सभासद परिवार के साथ कमरे में हैं तो उन्होंने घर के सामान को जलने की परवाह छोड़कर किसी तरह कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर बंद परिवार को निकाला था।

    पूरी तरह आग की लपटों से घिरे घर की एक दीवार को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। बाद में कुछ लोगों ने साहस का परिचय देते हुए गीला पकड़ा शरीर पर ओढ़कर कमरे के दरवाजे तक पहुंचे और किसी तरह दरवाजा तोड़ डाला। परिवार के चारों सदस्यों को बाहर निकालने के बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली।

    पहले था शार्ट सर्किट का अंदेशा

    सभासद के घर हुई आग की घटना के पीछे लोगों को पहले शार्ट सर्किट होने का अनुमान था। किसी का चोरों की तरफ ध्यान ही नहीं था, लेकिन बाद में जब चचेरे भाई का ताला टूटा और सामान बिखरा देखा तो आग की घटना का कारण चोरों की तरफ जाने लगा।

    सभासद के घर की जाली भी कटी मिली। शायद यहीं से घर में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। बाद में खंगाली गई सीसीटीवी फुटेज ने लोगों के दिमाग में चल रहे तरह तरह के सवालों से पर्दा हटा दिया।