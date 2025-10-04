धीमी गति से चल रहा चंदौसी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, स्टेशन मास्टर से मिले नाराज व्यापारी
चंदौसी रेलवे स्टेशन पर अमृत योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर व्यापारियों में रोष है। एक साल से अधिक समय से काम अधूरा है जिससे वे परेशान हैं। उन्होंने स्टेशन मास्टर को शिकायत की और कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने काम में तेजी लाने की अपील की है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके।
संवाद सहयोगी, चंदौसी। अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्य को एक साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी अधर में लटका हुआ हैं। इसको लेकर युवा व्यापारियों में रोष है। शनिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर से मिले और शिकायत करते हुए कहा कि एक साल में प्रस्तावित कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया है।
कार्यदायी संस्था के पास पर्याप्त मजदूर न होने की वजह से समस्या बनी हुई है। जिम्मेदार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, व्यापारियों ने मंडल प्रबंधक को संबोधित एक ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक राजू को सौंपकर कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई और कार्य में तेजी लाने की मांग की।
अमृत भारत योजना के तहत हो रहा कायाकल्प
नगर अध्यक्ष अनुज वार्ष्णेय अन्नू ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प हो रहा है। जिसमें संयुक्त प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने के लिए लाज, फुट ओवरब्रिज, स्टेशन के फ्रंट का विकास व सौंदर्यीकरण, लिफ्ट व स्वचालित सीढ़ी, प्लेटफार्म का उच्चीकरण आदि शामिल है। कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य करते हुए एक वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन कोई भी प्रस्तावित काम पूरा नहीं हो पाया है।
30 प्रतिशत ही पूरा हुआ काम
मात्र स्टेशन पर 30 प्रतिशत ही कार्य पूरा हो पाया है । प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाना, स्वचालित सीढि़यां, वेटिंग रूम, स्टेशन के फ्रंट और परिसर के सौंदर्यीकरण का काम भी अधर में लटका है। शुरुआत से ही कार्य को गति नहीं मिली। कभी मजदूर तो कभी निर्माण सामग्री कार्य में बाधा बनी है। डीआरएम भी कई बार अपने निरीक्षण में जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ठेकेदार को फटकार भी लगाई, लेकिन काम की स्थिति ऐसी बनी रही।
ऐसे में कायाकल्प के लिए की गई टूट फूट से यहां, एक ओर यात्रियों को परेशानी हो रही है। इसलिए जब तक कार्यकारी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तव तक कार्यकारी संस्था अपना कार्य में तेजी नहीं लाएगी। इस दौरान शाहआलम मंसूरी, नवल सैनी, सभासद अन्ना खान, रितिक वार्ष्णेय, निशांत शर्मा, विक्रांत, विशेष कुमार, शुभम अग्रवाल आदि मौजूद रहे
