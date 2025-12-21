माैलवियों में रार: घमासान के बीच पढ़ा गया दो बार निकाह, दुल्हन के परिवार ने दर्ज कराई रिपोर्ट
संभल के नखासा थाना क्षेत्र में निकाह पढ़ाने को लेकर दो मौलवियों में विवाद हो गया। पहले मौलवी के देरी से पहुंचने पर दूसरे मौलवी ने निकाह पढ़वाया, जिसके ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। नखासा थाना क्षेत्र में निकाह पढ़ाने को लेकर दो मौलवियों के बीच रार हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि मामला थाने तक जा पहुंचा। युवती के स्वजन ने दूसरे मौलवी पर जबरन दोबारा निकाह पढ़ाने और गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
पहले मौलवी के देरी से पहुंचने पर दूसरे को बुलाकर पढ़वाया निकाह
थाना क्षेत्र के एक मुहल्ला में युवती का निकाह 18 दिसंबर की रात को नगर के एक बैंक्टहाल में हुआ। इसके लिए स्वजन ने पहले से एक मौलवी को निकाह पढ़ाने के लिए तय कर लिया था। तय समय पर बरात पहुंच गई और निकाह की तैयारियां भी पूरी हो गईं लेकिन, किसी कारणवश पहले से तय मौलवी समय पर नहीं पहुंच सके। निकाह में हो रही देरी को देखते हुए स्वजन ने दूसरे मौलवी को बुला लिया और उनसे निकाह पढ़वा दिया गया।
फिर हुआ हंगामा, मामला पहुंचा थाने
निकाह की रस्म पूरी होने के कुछ ही देर बाद पहले से तय मौलवी भी मौके पर पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि निकाह पहले ही संपन्न हो चुका है तो वे नाराज हो गए। इस बात को लेकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि निकाह हो चुका है और अब किसी तरह का विवाद न किया जाए, लेकिन मौलवी नहीं माने।
आरोप है कि इसके बाद दबाव बनाकर दोबारा निकाह पढ़वाया गया। इस दौरान दोनों मौलवियों के बीच तीखी बहस भी हुई। देखते ही देखते निकाह की खुशी का माहौल घमासान में बदल गया। दुल्हन के स्वजन का आरोप है कि दूसरी बार जबरन निकाह पढ़वाने वाले मौलवी ने उन्हें गोली मारने की धमकी भी दी।
मौलवी के खिलाफ तहरीर
मामले के बाद दुल्हन के स्वजन ने नखासा थाने पहुंचकर मौलवी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। हालांकि निकाह के बाद दुल्हन अपने दूल्हे के साथ ससुराल चली गई है।
थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव बालियान ने बताया कि मामले की जानकारी है और दुल्हन के स्वजन की ओर से तहरीर मिली है। दोबारा निकाह की बात सामने आई है। दुल्हन अपनी ससुराल चली गई है। मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में एक बात यह भी सामने आई है कि एक महिला को ले जाने को लेकर विवाद हुआ था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।