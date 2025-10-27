बहू के कमरे से आ रही थी अजीब आवाजें, शक होने पर खटखटाया दरवाजा; गेट खुलते ही दंग रह गए घरवाले
संभल के नखासा थाना क्षेत्र के एक गांव में, एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया। कमरे से आवाजें आने पर परिजनों ने दरवाजा खटखटाया और उसे पकड़ लिया। युवक को बंधक बना लिया गया। पंचायत में कोई हल नहीं निकला, क्योंकि महिला के पति ने उसे प्रेमी के साथ रखने से इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, संभल। नखासा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक अपनी महिला प्रेमिका से मिलने उसके घर जा पहुंच गया। कमरे से आवाजें आने पर स्वजन को शक हुआ तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही युवक को पकड़ लिया गया और उसे बंधक बना लिया। गांव में चली पंचायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला है।
एक गांव निवासी युवक का गांव की ही एक महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों चोरी छिपे मिलते भी थे। सोमवार को भी पति की गैर मौजूदगी में महिला ने अपने प्रेमी को घर बुला लिया। इस दौरान स्वजन को जब कमरे से काफी देर तक आवाजें आती रहीं तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो युवक में छिप गया।
महिला के स्वजन ने उसे पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद उसे बंधक बना लिया। मामले की जानकारी गांव में तेजी से फैल तो मौके पर युवक के स्वजन भी पहुंच गए। दोनों पक्षों के स्वजन में जिम्मेदारों के बीच पंचायत चली, जो देर रात तक चलती रही, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। पंचायत के दौरान महिला के पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रखने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह अब उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा।
पंचायत में आपसी सहमति न बनने पर मामला गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव बालियान ने बताया कि मामले की जानकारी है। दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो रहा है। अगर तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।