बहू के कमरे से आ रही थी अजीब आवाजें, शक होने पर खटखटाया दरवाजा; गेट खुलते ही दंग रह गए घरवाले

संवाद सहयोगी, संभल। नखासा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक अपनी महिला प्रेमिका से मिलने उसके घर जा पहुंच गया। कमरे से आवाजें आने पर स्वजन को शक हुआ तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही युवक को पकड़ लिया गया और उसे बंधक बना लिया। गांव में चली पंचायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला है।

एक गांव निवासी युवक का गांव की ही एक महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों चोरी छिपे मिलते भी थे। सोमवार को भी पति की गैर मौजूदगी में महिला ने अपने प्रेमी को घर बुला लिया। इस दौरान स्वजन को जब कमरे से काफी देर तक आवाजें आती रहीं तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो युवक में छिप गया।

महिला के स्वजन ने उसे पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद उसे बंधक बना लिया। मामले की जानकारी गांव में तेजी से फैल तो मौके पर युवक के स्वजन भी पहुंच गए। दोनों पक्षों के स्वजन में जिम्मेदारों के बीच पंचायत चली, जो देर रात तक चलती रही, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। पंचायत के दौरान महिला के पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रखने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह अब उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा।