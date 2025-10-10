महिला से लूट का आरोपित पुलिस की गोली से घायल, मुठभेड़ में पुलिसकर्मी को भी लगी चोट

जागरण संवाददाता, संभल ।पवांसा गांव के जंगल में एक अक्टूबर को दिनदहाड़े महिला के साथ लूटपाट करने वाले एक और आरोपित को गुरुवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पवांसा सिहोरी मार्ग के पास मध्य गंगा नहर के किनारे हुई मुठभेड़ में आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हो गया, वहीं एक पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल हुआ है।दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

दिनदहाड़े की थी महिला से लूट बहजोई थाना क्षेत्र के पवांसा गांव के जंगल में एक अक्टूबर को दिनदहाड़े दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने फसल की रखवाली कर रही महिला से सोने चांदी के जेवर लूट लिए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को तीन अक्टूबर की देर रात क्षेत्र के करीमपुर घेर गांव के नजदीक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उसके अन्य साथी मौके से भाग गए थे। वहीं गुरुवार रात पवांसा सिहोरी आटा मार्ग पर चौकी पुलिस द्वारा गस्त की जा रही थी।

लगभग सवा ग्यारह बजे आटा की तरफ से आ रहे बाइक सवार को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। बाइक सवार पुलिस को देखकर मध्य गंगा नहर किनारे बाइक लेकर भागने लगा और पुलिस द्वारा पीछा करने पर फायरिंग कर दी। इससे पुलिसकर्मी सोमपाल के हाथ में गोली लग गई।

जब पुलिस ने की जवाबी फायरिंग वहीं पुलिस की ओर से हुई जवाबी फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आराेपित की पहचान संभल कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय निवासी अर्जुन के रूप में हुई। उसने पवांसा निवासी महिला के साथ लूटपाट की बात की बात भी स्वीकार की थी।