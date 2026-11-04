संभल में डेंगू का कहर: पांच साल की बच्ची की मौत, 25 हजार खर्चे फिर भी नहीं बची जान

जागरण संवाददाता, संभल। गांवों में बुखार का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंवासा विकासखंड के अमावती गांव में डेंगू से पांच वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। रविवार को बुखार आने के बाद स्वजन गांव से लेकर सौंधन और संभल तक उसका उपचार कराते रहे। हालत बिगड़ने पर मुरादाबाद रेफर किया गया, लेकिन मंगलवार रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची के उपचार और जांच में स्वजन के करीब 25 हजार रुपये खर्च हो गए, इसके बाद भी मासूम की जान नहीं बच सकी।

मृतका नंदिनी उर्फ निशु के दादा सारनाम ने बताया कि रविवार को बच्ची को बुखार आया था। पहले गांव और फिर सौंधन में उपचार कराया। वहां 600 रुपये की जांच में प्लेटलेट्स 47 हजार आईं। इसके बाद 700 रुपये की दूसरी जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। चिकित्सकों ने उसे संभल रेफर कर दिया।

नंदनी की फाइल फोटो। मुरादाबाद ले जाते समय बिगड़ी हालत स्वजन संभल के निजी अस्पताल पहुंचे तो वहां भी 700 रुपये की जांच कराई गई। इसके बाद बच्ची को भर्ती कर लिया गया। प्लेटलेट्स कम होने पर 15 हजार रुपये का जंबो पैक चढ़वाया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। मंगलवार को उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचने पर चिकित्सक ने 1200 रुपये की दवा लगाई, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया।