गिग वर्कर बनकर दिल्ली-NCR से बाइक चुराते थे, संभल में बेचते थे; 3 गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। दिल्ली-एनसीआर में ब्लिंकिट, रैपिडो और अमेजन में डिलीवरी ब्वॉय का काम करने वाले युवक इसी की आड़ में बाइक चोरी का नेटवर्क चला रहे थे। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से चोरी की बाइक जनपद लाकर अलग-अलग स्थानों पर सस्ते दामों में बेच देते थे, जबकि कुछ बाइक भिरावटी में काटकर उनके पुर्जे अलग-अलग खपाए जाते थे।

पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की 12 बाइक, कटे हुए पुर्जे और चेसिस व इंजन नंबर मिटाने वाली ग्राइंडर मशीन बरामद की गई है।

चेकिंग में हुआ खुलासा बहजोई स्थित कार्यालय पर एएसपी दक्षिणी मनोज कुमार रावत गिरोह ने का पर्दाफाश करते हुए बताया कि रजपुरा पुलिस के थाना प्रभारी संदीप चौधरी रविवार को गवां-अनूपशहर मार्ग पर बिजली घर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक लेकर जा रहे दो युवकों को संदिग्ध देखकर रोक लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे बाइक को झाड़ियों में छिपाने जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की बाइक बरामद की और गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाई। दोनों ने अपने नाम धनारी के शेरपुर निवासी प्रमोद और बगडेर के घेर निवासी अमित बताया।

आरोपितों ने बताया कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में ब्लिंकिट, रैपिडो और अमेजन में डिलीवरी का काम करते हैं। इसी दौरान बैंक चोरी कर जिले में लाते थे। इनके साथ धनारी के बायभूड़ निवासी भुवनेश शर्मा और पृथ्वीराज उर्फ पीके भी डिलीवरी का काम करते हैं और चोरी की वारदातों में शामिल बताए गए हैं।

चोरी की बाइकें सस्ते दामों में बेच देते थे चोरी की बाइक गवां और आसपास के क्षेत्रों में सस्ते दामों पर बेची जाती थीं। कुछ बाइक धनारी के भिरावटी निवासी नीरज मिस्त्री को दी जाती थीं। नीरज की दुकान पर बाइक काटकर उनके पुर्जे अलग-अलग बेच दिए जाते थे। पुलिस ने नीरज को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भुवनेश शर्मा और पृथ्वीराज उर्फ पीके की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने 12 बाइक के अलावा तीन इंजन, दो साइलेंसर, दो हैंडल, दो रिम, दो बैटरी, दो सीट, पांच शाकर राड, दो नंबर प्लेट और एक ग्राइंडर मशीन भी मिली है।