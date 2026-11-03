स्कूली बच्चों की इस महीने मौज: मिड-डे मील में बदलाव, शुक्रवार से मिलेगा हलवा और उपमा

जागरण संवाददाता, बरेली। परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना में नवंबर से फरवरी माह के तीसरे सप्ताह तक बच्चों को प्रत्येक शुक्रवार को हलवा और उपमा वितरित किया जाएगा। यह व्यवस्था कुल 14 सप्ताह तक संचालित होगी। अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस पर वितरण किया जाएगा। बच्चों को मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त मध्यावकाश में यह खाद्य सामग्री दी जाएगी।

मीठा हलवा बनाने के लिए ये होगा उपयोग निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मीठा हलवा बनाने में प्रति छात्र 30 ग्राम सूजी का उपयोग होगा। घी, चीनी, पिसा नारियल और ईंधन सहित इसकी लागत सात रुपये निर्धारित की गई है। वहीं नमकीन हलवा यानी उपमा के लिए 30 ग्राम सूजी, तेल, मौसमी सब्जियां, मूंगफली, मसाले, नमक और ईंधन सहित चार रुपये प्रति छात्र खर्च निर्धारित है।