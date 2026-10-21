यूपी के स्कूलों में बच्चों को मिलेगा सर्दियों का खास तोहफा: मीठा हलवा-उपमा बांटेगी योगी सरकार, जानें कब से मिलेगा

जागरण संवाददाता, आगरा। जिले के 24 सौ से अधिक परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को सर्दियों में अतिरिक्त पोषण देने के लिए पीएम पोषण योजना के तहत सूजी का मीठा हलवा और नमकीन उपमा वितरित किया जाएगा। यह व्यवस्था नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के तीसरे सप्ताह तक कुल 14 विद्यालय दिवसों में लागू रहेगी।

शासन के निर्देश के अनुसार हर शुक्रवार को बच्चों को अतिरिक्त आहार दिया जाएगा। महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को मीठा सूजी का हलवा, जबकि दूसरे, चौथे और पांचवें शुक्रवार को नमकीन उपमा परोसा जाएगा।

नवंबर से फरवरी के तीसरे सप्ताह तक 14 विद्यालय दिवस में लागू रहेगी यह व्यवस्था शुक्रवार को अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस में वितरण किया जाएगा। यह आहार नियमित मिड-डे मील के अतिरिक्त होगा और मध्यावकाश में दिया जाएगा। प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम 30 ग्राम सूजी इस्तेमाल की जाएगी। हलवे में सूजी के साथ घी, चीनी और नारियल, जबकि उपमा में सूजी, तेल, मौसमी सब्जियां, मूंगफली और मसाले शामिल होंगे। हलवे की अनुमानित लागत प्रति बच्चा लगभग सात रुपये और उपमा की चार रुपये के आसपास होगी। रसोइयों को अतिरिक्त पारिश्रमिक देने का भी प्रावधान है।