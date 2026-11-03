संभल में दर्दनाक हादसा: बंदरों की उछल-कूद बनी काल, पीपल की टहनी गिरने से 5वीं के छात्र की मौत

जागरण संवाददाता, संभल। बंदरों के झुंड की आपसी लड़ाई के दौरान सूखे पीपल के पेड़ की भारी टहनी टूटकर नीचे गिर गई। इसकी चपेट में आकर पेड़ के नीचे खेल रहे एक किशोर की मौत हो गई। स्वजन उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।

जुनावई थाना के रिबाड़ा गांव निवासी गजेंद्र का 12 वर्षीय पुत्र अर्जुन कक्षा पांच का छात्र था। मंगलवार को वह अपने साथी सुमन और राहुल के साथ गांव में स्थित सूखे पीपल के पेड़ के नीचे खेल रहा था। इसी दौरान पेड़ पर बंदरों का झुंड पहुंच गया। बंदरों के बीच आपस में लड़ाई होने लगी। उनकी उछल-कूद और उथल-पुथल के दौरान पेड़ की भारी टहनी अचानक टूटकर नीचे गिर गई। टहनी सीधे अर्जुन के ऊपर आ गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे स्वजन घायल अर्जुन को तुरंत निजी चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।