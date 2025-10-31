Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संभल के 16 थानों में तैनात 32 पुल‍िसकर्मी लाइन हाजि‍र, SP केके बिश्नोई की कार्रवाई से महकमे में खलबली

    By Mahendra P Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:51 PM (IST)

    संभल जिले के 16 थानों में तैनात 32 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई जन शिकायतों पर सुनवाई न करने के कारण की गई। विभिन्न थानों से पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जनता से जुड़ी शिकायतों पर लापरवाही बरतने की शिकायतें मिल रही थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने जन शिकायत और सुनवाई न करने पर शुक्रवार को जनपद के 16 थानों में तैनात 32 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है।


    संभल थाने से कांस्टेबल राजपाल सिंह, हेड कांस्टेबल सहचालक बलराज, जबकि हयातनगर से चालक रूपचन्द्र, कांस्टेबल आशू यादव, नीरज कुमार को पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं नखासा से कांस्टेबल अनिरुद्ध चौधरी और सहचालक आकाश जुरैल, जबकि असमोली से कांस्टेबल रोबिन राठी व भोलू तोमर वहीं रायसत्ती से हेड कांस्टेबल अरुण सिवाल और कांस्टेबल गौरव शर्मा को पुलिस लाइन भेजा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐंचोड़ा कंबोह से सन्नी कुमार जबकि कैलादेवी से हेड कांस्टेबल अशोक कुमार और सतेन्द्र कुमार शर्मा, हजरतगढ़ी से कांस्टेबल मोहित कुमार और हेड कांस्टेबल सोवरन सिंह जबकि बबराला से हेड कांस्टेबल रोहित कुमार, कांस्टबेल रोहित कुमार, हेड मुहिरर्र अमित कुमार और कांस्टेबल वीरेन्द्र सिंह, रजपुरा से सहचालक निशांत राठी और अंकित मलिक, धनारी से कांस्टेबल अक्षय कुमार व भारत, जुनावई से सहचालक अमरजीत, बहजोई से हेड कांस्टेबल प्रवेश कुमार और कांस्टेबल आकाश कुमार, चंदौसी से कांस्टेबल दीपांशु कुमार व हेड कांस्टेबल अफसर अली, बनियाठेर से हेड कांस्टेबल सचिन कुमार और आरक्षी राहुल कुमार, जबकि कुढ़फतेहगढ़ से कांस्टेबल मनोज कुमार को पुलिस लाइन भेजा गया है।

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह सभी पुलिसकर्मी लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे थे और उनके खिलाफ जन शिकायतें भी मिल रही थीं।

     