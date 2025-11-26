Language
    फील्ड मैनेजरों से 10 लाख की लूट, SP कृष्ण कुमार विश्नोई मौके पर पहुंचे, शराब की दुकानों से रुपये लेकर आ रहे थे बाइक सवार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:41 AM (IST)

    संभल में मुरादाबाद मार्ग पर शराब की दुकानों से वसूली करके लौट रहे फील्ड मैनेजरों से दस लाख रुपये की लूट हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मौके पर पहुंचे एसपी।

    जागरण संवाददाता, संभल। मुरादाबाद-संभल मार्ग पर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए बाइक सवार शराब दुकानों से रिकवरी का लौट रहे दो फील्ड मैनेजरों की कनपटी पर तमंचा सटाकर दस लाख रुपये की लूट कर ली। घटना से क्षेत्र में हलचल मच गई और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाते हुए चेकिंग अभियान शुरू करवा दिया।

    संभल मुरादाबाद मार्ग पर बाइक सवार दो बदमाशों ने की घटना, मौके पर पहुंचे एसपी

    यह घटना मंगलवार की देरशाम को हुई। शराब का काम करने वाले आहूजा ग्रुप के फील्ड मैनेजर राजेंद्र चौधरी और सौरभ भाटी एक साथ बाइक पर सवार होकर रोजाना की तरह 10 से अधिक शराब दुकानों से पैसे की रिकवरी कर लौट रहे थे। जैसे ही वह थाना हजरतनगर गढ़ी इलाके में मुरादाबाद-संभल मार्ग पर फिरोजपुर में पुल के पास पहुंचे तो पीछे से आए दूसरी बाइक पर सवार दो बदमाशों ने कनपटी पर तमंचा लगाकर उन्हें रोक लिया। जान से मारने की धमकी देते हुए रिकवरी के पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी तो हलचल मच गई।

    एसपी ने मौके पर पहुंचकर की पड़ताल

    पुलिस अधीक्षक के साथ अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, सीओ आलोक भाटी के साथ थाना हजरतनगर गढ़ी के प्रभारी निरीक्षक सहित तमाम पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए। पीड़ितों से घटना की जानकारी करने के बाद बदमाशों की तलाश में आसपास के क्षेत्र को नाकाबंदी कर कांबिंग शुरू कर दी। हालांकि अभी लूटी गई रकम कितनी है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन, अनुमान लगभग 10 लाख रुपये का हैं। क्योंकि यह रकम रोजाना वसूली जाती थी और 10 से अधिक दुकानों से यह रकम लाई जा रही थी।

     


    थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में लूट की घटना जानकारी मिलने पर स्थिति का जायजा लिया गया है। घटना करने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी, संभल।

     


    सीमा विवाद में उलझी पुलिस


    दरअसल, जिस स्थान पर यह लूट की घटना कारित हुई है। वह दो थानों के बीच का बॉर्डर है। एक तरफ थाना हजरतनगर गढ़ी है तो दूसरी तरफ संभल नगर कोतवाली है। इसलिए इस घटना को लेकर दोनों थानों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। हालांकि पुलिस अधीक्षक इस घटना को थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में मान रहे हैं।

     

    पहले भी हो चुकी थी लूट

     

    लूट के शिकार हुए आहूजा ग्रुप के फील्ड ऑफिसर राजेंद्र चौधरी के साथ इससे पहले भी एक बार लूट की घटना हो चुकी है। उसे समय बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करते हुए लाखों रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया था। अब दूसरी बार फिर लूट की घटना के बाद पुरानी घटना भी ताजा हो गई है।