शादी के लिए युवती देखने जाना युवक को पड़ा भारी, जूते और चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया

संवाद सूत्र, जागरण, छुटमलपुर (सहारनपुर)। एक गांव में उस समय हंगामा हो गया जब शादी के लिए युवती देखने आए युवक ने कहा कि अब अब्बू देखेंगे और वही शादी तय करेंगे। इस पर युवती पक्ष भड़क गया। उन्होंने पहले तो युवक को मकान के अंदर बंद कर दिया, फिर जूते-चप्पल की माला पहनाकर गली में घुमाया। इस मामले में युवक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

बिहारीगढ़ थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवक जनकपुरी थानाक्षेत्र के एक गांव में शादी के लिए लड़की देखने आया था। दोनों परिवार के बीच शादी को लेकर करीब डेढ़ साल से बातचीत चल रही थी। युवक का आरोप है कि लड़की के स्वजन ने साजिश के तहत बातचीत करने के लिए मां और जीजा के साथ अपने घर बुलाया था। झूठी कहानी बनाकर उस पर शादी से इन्कार करने का आरोप लगा दिया।

युवक ने पुलिस को बताया कि उनसे आरोपितों ने 90 हजार रुपये किसी व्यक्ति के खाते में आनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद दबाव बनाकर 60 हजार रुपये और मंगवाए। उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करते हुए उसे जूते-चप्पल की माला पहनाकर गली में घुमाया गया। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। थाना जनकपुरी में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने युवती के पक्ष के छह आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।