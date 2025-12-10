Language
    शादी के लिए युवती देखने जाना युवक को पड़ा भारी, जूते और चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    सहारनपुर में शादी के लिए युवती देखने जाने पर युवक से मारपीट की गई। आरोप है कि युवती के परिवार ने युवक से डेढ़ लाख रुपये लेने के बाद भी उसे पीटा और जूत ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण, छुटमलपुर (सहारनपुर)। एक गांव में उस समय हंगामा हो गया जब शादी के लिए युवती देखने आए युवक ने कहा कि अब अब्बू देखेंगे और वही शादी तय करेंगे। इस पर युवती पक्ष भड़क गया। उन्होंने पहले तो युवक को मकान के अंदर बंद कर दिया, फिर जूते-चप्पल की माला पहनाकर गली में घुमाया। इस मामले में युवक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
    बिहारीगढ़ थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवक जनकपुरी थानाक्षेत्र के एक गांव में शादी के लिए लड़की देखने आया था। दोनों परिवार के बीच शादी को लेकर करीब डेढ़ साल से बातचीत चल रही थी। युवक का आरोप है कि लड़की के स्वजन ने साजिश के तहत बातचीत करने के लिए मां और जीजा के साथ अपने घर बुलाया था। झूठी कहानी बनाकर उस पर शादी से इन्कार करने का आरोप लगा दिया।
    युवक ने पुलिस को बताया कि उनसे आरोपितों ने 90 हजार रुपये किसी व्यक्ति के खाते में आनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद दबाव बनाकर 60 हजार रुपये और मंगवाए। उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करते हुए उसे जूते-चप्पल की माला पहनाकर गली में घुमाया गया। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। थाना जनकपुरी में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने युवती के पक्ष के छह आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पेट्रोल डालकर पिता व पुत्री को जलाने के प्रयास में दो पर मुकदमा

    संवाद सूत्र, पठेड़ (सहारनपुर)। थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव दूधगढ़ में पिता-पुत्री को दरवाजे पर पेट्रोल डालकर जलाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सोमवार को कादिर पुत्र समा निवासी दूधगढ़ ने थाना चिलकाना में दी तहरीर में बताया था कि रविवार रात गांव दूधगढ़ के ही दो युवकों ने उनके घर के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।
    इसमें उनके पिता और उनकी बहन झुलस गए थे। सोमवार देर रात थाना पुलिस ने गांव के ही इरशाद व राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस बारे में पुलिस चौकी पठेड़ प्रभारी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों की तलाश की जा रही है।