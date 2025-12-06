Language
    कल सहारनपुर आएंगे CM Yogi, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा; कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल जारी

    By Sanjeev Kumar Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी कि 7 दिसंबर रविवार को सहारनपुर आ रहे हैं। वे दोपहर में उत्तराखंड से रवाना होकर सहारनपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंच ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को सहारनपुर आ रहे है। वह यहां एक घंटा रुकेंगे। जिला प्रशासन दिन भर मुख्यमंत्री के आगमन को तैयारी में जुटा रहा।

    उत्तराखंड गढ़वाल के कोटद्वार के ग्रास्टन गंज हेलीपैड से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय हेलीकाप्टर से दोपहर 3.30 बजे रवाना होंगे। वह सहारनपुर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर शाम चार बजे पहुंचेगे।

    यहां से 4.05 बजे कार से सर्किट हाउस पहुंचेगे। शाम 4.10 बजे से 5.10 बजे तक अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे।

    बैठक के बाद 5.10 बजे सर्किट हाउस से प्रस्थान कर सरसावा एयरपोर्ट 5.25 बजे पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से 5.30 बजे राजकीय वायुयान से प्रस्थान कर मुख्यमंत्री 6.35 बजे अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे।

