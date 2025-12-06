मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को सहारनपुर में... विकास योजनाओं पर करेंगे चर्चा व समीक्षा बैठक

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को सहारनपुर आ रहे हैं। वे यहां एक घंटा रुकेंगे। शनिवार को जिला प्रशासन दिनभर मुख्यमंत्री के आगमन को तैयारी में जुटा रहा।

उत्तराखंड गढ़वाल के कोटद्वार के ग्रास्टन गंज हेलीपैड से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय हेलीकाप्टर से दोपहर 3.30 बजे रवाना होंगे। वे सहारनपुर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर शाम चार बजे पहुंचेंगे। यहां से 4.05 बजे कार से सर्किट हाउस पहुंचेंगे। शाम 4.10 बजे से 5.10 बजे तक अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे।