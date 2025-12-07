सरकार की योजनाओं व विकास कार्यों का लाभ आमजन तक पहुंचे : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ आम जनता त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को धरातल पर काम करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पूरी मेहनत से सभी तालमेल बनाकर काम में जुट जाएं। सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का काम तत्परता के साथ करें। सभी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस कर पार्टी संगठन से समन्वय बनाकर काम करें।
सर्किट हाउस सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 55 मिनट तक मंडल के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के विधायक और भाजपा के क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिला व महानगर इकाई के पदाधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की योजनाओं व विकास कार्यों का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए सभी एकजुट होकर काम करें। सरकारी और पार्टी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी बढ़ाकर जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण की दिशा में काम होना चाहिए।
जनता को भी यह लगे कि सरकार और भाजपा दोनों उसकी हितैषी है। एसआइआर पर मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं को साफ संदेश दिया कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए। अब समय काफी कम रह गया है और संगठन इस काम पूरी तत्परता से जुट जाएं। बैठक में शामिल मंत्रियों से कहा कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करें। पार्टी संगठन के साथ तालमेल करते हुए सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करें। बैठक के दौरान विधायक और पार्टी संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के बताए कार्यों को बारीकी से समझा और कई ने नोट पैड पर अंकित भी किया।
इससे पहले बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने अपने चिरपरिचित अंदाज में सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सभी की ओर से क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र सिसौदिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुके देकर स्वागत किया। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्यमंत्री जसवंत सैनी, बृजेश सिंह, कपिलदेव अग्रवाल, पूर्व राज्यसभा सदस्य कांता कर्दम, एमएलसी चौधरी वीरेन्द्र सिंह, मोहित बेनीवाल, वंदना वर्मा, विधायक राजीव गुंबर, कीरत सिंह, मुकेश चौधरी, देवेन्द्र निम, जिलाध्यक्ष डा.महेन्द्र सैनी, महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई, पूर्व विधायक नरेश सैनी,जगपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
