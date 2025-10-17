रायबरेली: 26 अनुबंधित बसों को वीएलटीडी के बिना नोटिस

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो के अंतर्गत संचालित 26 अनुबंधित बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) नहीं पाए जाने पर डिपो अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच के दौरान संबंधित बसों में वीएलटीडी या तो पूरी तरह नदारद मिला या फिर वह खराब स्थिति में पाया गया।

इसके चलते डिपो अधिकारियों ने बस संचालकों को नोटिस जारी करते हुए जल्द से जल्द डिवाइस को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। डिपो अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा में बसों में कार्यशील वीएलटीडी नहीं लगाया गया, तो उन बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा, रूट पर निगरानी और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी बसों में कार्यशील वीएलटीडी होना अनिवार्य है।गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने सभी सार्वजनिक बसों में वीएलटीडी लगाना अनिवार्य किया है, ताकि वाहनों की लाइव लोकेशन, गति और सुरक्षा मानकों की निगरानी की जा सके।