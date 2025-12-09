वंदे मातरम् पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा-मर जाना मंजूर है... पर मजबूर नहीं होंगे

संवाद सहयोगी जागरण, देवबंद (सहारनपुर)। इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम, देवबंद के शूरा सदस्य एवं जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वंदे मातरम् पढ़ने के लिए हमें मजबूर नहीं किया जा सकता। इस गीत के कुछ श्लोक हमारी धार्मिक मान्यताओं के वितरीत हैं। हमें मर जाना स्वीकार है, लेकिन शिर्क स्वीकार नहीं।

वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर सदन से लेकर आमजन तक वंदे मातरम् को लेकर छिड़ी बहस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वंदे मातरम् पढ़ने या गाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके कुछ श्लोक ऐसे हैं, जिन्हें इस्लामी आस्था स्वीकार नहीं कर सकती। वंदे मातरम् के अनुवाद में देश को देवी स्वरूप मानने, दुर्गा माता से तुलना करने और पूजा जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जबकि ‘मां, मैं तेरी पूजा करता हूं’ जैसे भाव मिलते हैं, जो मुसलमानों की धार्मिक मान्यता के विरुद्ध हैं।