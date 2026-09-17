नकली सिक्कों का मास्टरमाइंड उपकार जेल से रिहा हाेने पर फिर खड़ी कर देता था नकली 'टकसाल', कई राज्यों में था नेटवर्क

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। एक लाख 29 हजार रुपये के 20-20 रुपयों के बने नकली सिक्कों व साढे़ चार लाख रुपये के अधबने सिक्कों के साथ पकडा गया मोहाली निवासी उपकार लूथरा अपने भाई स्वीकार लूथरा के साथ मिलकर यह नकली टकसाल चलाता था।

दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व पंजाब पुलिस के पकड़े जाने के बाद उपकार जेल से रिहा होते ही फिर से अपना नेटवर्क खड़ा करता था और फिर से नकली सिक्के की नई व फर्जी टकसाल बना लेता था। कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसकी रणनीति हर बार ठिकाना बदलने की रहती थी। एक स्थान पर कुछ दिन काम करने के बाद वह अपने साथियों के साथ दूसरी जगह चला जाता था।

नगर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने 12 सितंबर को नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का राजफाश किया था। पुलिस ने पांच आरोपितों को भी गिरफ्तार किया था। इस गिरोह का मुख्य आरोपित उपकार लूथरा है। जांच में सामने आया है कि उपकार अपने भाई स्वीकार के साथ मिलकर अलग-अलग प्रदेशों में नकली सिक्के बनाने का काम करता था।